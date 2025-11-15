Người đàn ông chạy cắt mặt ô tô để sang đường như cảm tử

Tình huống diễn ra vào ngày 13/11 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú An, TPHCM.

Người đàn ông chạy lao sang đường, cắt mặt ô tô như cảm tử (Nguồn video: OFFB).

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người đi bộ phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình.

Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay.

Trong khi đó, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt tiền 150.000-250.000 đồng đối với người đi bộ không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không có tín hiệu bằng tay theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Trên cả vấn đề vi phạm luật giao thông, việc đi bộ sang đường bất cẩn, sai quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, khi người điều khiển ô tô, xe máy tốc độ cao không tránh kịp.

"Khó hiểu thật. Vạch kẻ chỉ cách vài bước chân, đường thoáng rộng dễ quan sát có ô tô đang đi tới mà người đi bộ lại lao sang đường như vậy thì quá coi thường tính mạng bản thân và dễ gây họa cho người khác. Tôi thấy tình trạng này diễn ra khá phổ biến và nghĩ rằng đó là do nhận thức về luật giao thông còn thấp, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm", tài khoản Anh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Linh nêu ý kiến: "Người đi bộ sang đường như vậy là sai rõ ràng rồi, nhưng tài xế có vẻ chủ quan, ô tô chạy cũng hơi nhanh thì phải, nhất là khi tới gần chỗ có vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường, đoạn mở của dải phân cách và có hai gờ giảm tốc liên tiếp".