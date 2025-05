Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã lao ra giữa đường

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 29/5 tại Bắc Giang.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, tài xế đã mở cửa ô tô mà không quan sát kỹ phía sau, và đúng lúc cửa bung mở thì xe máy đi tới. Cánh cửa ô tô đã đẩy người đi xe máy ngã văng về phía trước, bị thương ở chân.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn đẩy người đi xe máy ngã nhào (Video: OFFB).

Với tình huống trên, trong rủi vẫn có may, vì không có ô tô khác lao tới khi người đi xe máy bị cánh cửa ô tô hất ngã ra đường.

Trên thực tế, đã xảy ra không ít vụ tai nạn chết người do hành vi mở cửa xe bất cẩn. Cụ thể, vào sáng 9/3/2024 đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai khiến một người tử vong. Đó là trường hợp chiếc ô tô con dừng đỗ bên lề đường và một người trong xe đã mở cửa phía sau bên lái, va vào xe máy chở 2 người đi ngang qua. Đúng lúc đó, ô tô khách đi tới, chèn qua một trong hai người trên xe máy vừa ngã ra đường.

Trước đó, vào tháng 5/2022 ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, một người phụ nữ đi xe đạp điện trên Quốc lộ 46 đã bị cánh cửa ô tô mở bất ngờ hất ngã ra đường, đúng lúc một chiếc xe tải lao tới. Hậu quả là người phụ nữ này đã bị xe tải cán tử vong.

Điều 19 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Về mức phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt mới với lỗi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông là 4-6 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với quy định trước đây. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa giữ nắm cửa, tay ở xa kéo mở khóa; sau đó, mở hé cánh cửa để quan sát kỹ phía sau, khi thấy an toàn mới mở dần cửa để xuống xe.

Nên mở dần cửa cùng lúc đi ra khỏi xe, chứ không nên mở toang cửa để ra cho dễ. Sau khi ra khỏi xe, cần nhanh chóng đi tới vị trí an toàn.

Ngoài ra, người điều khiển ô tô cũng cần chú ý chốt khóa trẻ em, nhằm đảm bảo trẻ nhỏ không vô tình bung mở cửa từ bên trong khi xe đang chạy trên đường. Chốt khóa này cũng có tác dụng ngăn người ngồi phía sau mở cửa sau bên ghế lái, cũng là phía quay ra đường, dễ xảy ra va chạm với các xe đi ngang qua.

Vị trí chốt khóa trẻ em nằm ở mặt trong hoặc trên thành dọc cánh cửa phía sau, thường được ký hiệu bằng hình trẻ nhỏ. Tùy loại xe, tài xế có thể dùng tay gạt lẫy hoặc dùng chìa khóa để vặn chốt.