Xe điện "chết đứng" trên đường cao tốc khi pin báo còn đi được 72km

Tối 7/2, một chiếc Tesla Model Y đời 2022 đã gặp sự cố mất lực kéo đột ngột, sau đó là tắt toàn bộ hệ thống điện khi đang lưu thông trên đường cao tốc tại tỉnh Chiết Giang, trong hành trình từ Thượng Hải đi Thái Châu.

Xe dừng lại cách trạm dịch vụ Thặng Châu khoảng 2km. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô ở Trung Quốc sau khi được trang China.com đăng tải.

Chiếc Tesla Model Y bất ngờ “chết đứng” trên đường cao tốc tại Trung Quốc, tài xế cho biết xe mất điện hoàn toàn (Ảnh: DY).

Theo chia sẻ, bảng đồng hồ hiển thị quãng đường di chuyển còn lại của xe là khoảng 72km vào thời điểm bắt đầu xảy ra sự cố. Người cầm lái là một phụ nữ họ Trần, cho biết xe bất ngờ mất công suất, giảm tốc rồi toàn bộ hệ thống điện ngừng hoạt động.

Màn hình trung tâm tắt, trợ lực lái không còn và đèn cảnh báo nguy hiểm cũng không thể kích hoạt. Tài xế đã tận dụng quán tính để kịp di chuyển xe vào làn dừng khẩn cấp trước khi xe mất điện hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ đường cao tốc đã có mặt sau khoảng 10 phút kể từ khi nhận được cuộc gọi. Nhân viên trạm dịch vụ Thặng Châu ở gần đó cùng với cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đảm bảo an toàn hiện trường và khôi phục nguồn điện cơ bản để di chuyển xe khỏi đường cao tốc.

Sau đó, xe được đưa đi kiểm tra kỹ thuật. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Trang China.com dẫn lời một số chủ xe Tesla khác từng gặp tình huống tương tự. Trong một trường hợp trước đó liên quan đến Tesla Model 3, xe hiển thị cảnh báo hệ thống và chuyển sang chế độ giới hạn hiệu suất khi đang chạy trên đường cao tốc, rồi ngắt toàn bộ hệ thống điện sau khi xe dừng lại.

Chủ xe cho biết các hệ thống như khóa cửa điện tử và kính cửa sổ không hoạt động cho tới khi xe cứu hộ tới nơi. Nhân viên dịch vụ sau đó xác định nguyên nhân là lỗi một bộ phận trên xe.

Những câu chuyện này đã được cộng đồng chủ xe chia sẻ lại nhân sự việc mới liên quan đến Model Y nói trên.

Tại Mỹ, Tesla cũng từng xử lý các trường hợp xe mất lực kéo thông qua những đợt triệu hồi chính thức. Tháng 10/2025, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) ghi nhận một đợt triệu hồi gần 13.000 xe Model 3 và Model Y do lỗi kết nối trong bộ pin có thể khiến nguồn điện cao áp bị ngắt đột ngột, dẫn đến mất công suất truyền động.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý được tạp chí Forbes trích dẫn, Tesla đã đưa ra biện pháp khắc phục bằng cách thay thế các linh kiện bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp chiếc Tesla Model Y nói trên ở Chiết Giang (Trung Quốc), theo trang China.com, bộ phận hậu mãi của Tesla sau đó thông báo với chủ xe rằng bộ pin ở trạng thái “không ổn định” và xe đã hết thời hạn bảo hành.

Nhân viên dịch vụ cũng khuyến cáo rằng khi di chuyển trên đường cao tốc, tài xế nên sạc pin khi quãng đường hiển thị còn khoảng 100km. Phản hồi này đã gây nhiều tranh luận trong cộng đồng người dùng ô tô điện trên mạng xã hội.

Sự cố tại Chiết Giang đã làm dấy lên thảo luận rộng hơn trong cộng đồng người sử dụng xe điện tại Trung Quốc về độ chính xác của phạm vi di chuyển hiển thị, mức “dự trữ an toàn”, hay còn gọi là “vùng đệm an toàn” khi xe chạy trên đường cao tốc, cũng như cách xe phản ứng trước các sự cố bất ngờ liên quan đến hệ thống điện.

Một số chủ xe đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa con số phạm vi còn lại và điều kiện vận hành thực tế, đặc biệt với những xe đã sử dụng nhiều năm.

Tính đến thời điểm bài viết được công bố, Tesla Trung Quốc chưa đưa ra phân tích kỹ thuật chi tiết giải thích nguyên nhân cụ thể của việc xe bị tắt hệ thống. Hiện chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy vụ việc liên quan tới các đợt triệu hồi trước đó, và hãng cũng chưa công bố bất kỳ chiến dịch dịch vụ mới nào liên quan đến sự cố này.

Model Y là một trong những mẫu ô tô điện có doanh số lớn nhất tại Trung Quốc. Theo dữ liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla đã bàn giao hơn 456.000 chiếc Model Y đến tay khách hàng tại Trung Quốc trong năm 2025, đưa mẫu xe này trở thành một trong những SUV thuần điện bán chạy nhất thị trường. Số lượng xe lưu hành lớn đồng nghĩa các sự cố đơn lẻ cũng có thể thu hút sự quan tâm đáng kể từ dư luận.

Tesla vận hành nhà máy sản xuất lớn nhất toàn cầu tại Thượng Hải, nơi mẫu Model Y được lắp ráp cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.