Loạt ô tô mới đáng chú ý ra mắt thị trường Việt Nam năm 2026

Mazda CX-5 thế hệ mới

Tháng 12/2025, trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu Mazda Flagship (showroom cao cấp) đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á, hãng xe Nhật Bản đã trưng bày 4 mẫu xe mới.

Trong đó, Mazda CX-5 2026 là mẫu xe được chờ đợi nhất, dự kiến ra mắt thị trường tháng 11 năm nay. Giá bán chính thức chưa được công bố.

Dự kiến Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ được mở bán vào tháng 11 năm nay (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Thế hệ thứ 3 của Mazda CX-5 lần đầu được giới thiệu tại châu Âu vào tháng 7 với kiểu dáng góc cạnh và hầm hố, thay cho những đường nét mềm mại ở đời cũ. Nội thất cũng có nhiều thay đổi, với điểm nhấn là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí 8 inch.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238Nm, kết hợp mô-tơ điện mild-hybrid 24V, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn có phiên bản thuần xăng, sử dụng động cơ 2.5L.

Kia Tasman hoàn toàn mới

Đầu năm 2026, THACO bất ngờ trưng bày mẫu xe bán tải hoàn toàn mới Tasman trong một sự kiện nội bộ dành cho đại lý. Theo nguồn tin của PV báo Dân trí, Kia Tasman dự kiến ra mắt giữa hoặc cuối năm nay.

Kia Tasman trưng bày tại Việt Nam thuộc phiên bản X-Pro, là phiên bản cao cấp nhất, hướng đến nhu cầu thường xuyên vận hành trên địa hình khó.

Kia Tasman dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam giữa hoặc cuối năm nay (Ảnh: Kia).

Tasman ra mắt toàn cầu tháng 10/2024, đánh dấu lần đầu Kia gia nhập phân khúc xe bán tải cỡ trung vốn cạnh tranh khốc liệt với những tên tuổi lớn như Toyota Hilux và Ford Ranger. Sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tập trung vào tính thực dụng và khả năng off-road, có cả tùy chọn máy xăng và máy dầu.

Dù có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn Kia Tasman có ngoại hình rất nổi bật và khác biệt. Xe được chia khối hộp vuông vức, mũi xe dựng cao, với cụm đèn LED phía trước nằm dọc, cản trước dày, và chi tiết trang trí tạo hình như chiếc sừng trên nắp ca-pô.

Hyundai Palisade thế hệ mới

Nhiều đại lý Hyundai trên toàn quốc đã thông báo nhận cọc thiện chí mẫu xe Palisade 2026, dự kiến ra mắt và bàn giao cuối năm nay. Trước đó, ông Lê Ngọc Đức, Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công, cũng đăng tải ẩn ý về sự hiện diện của mẫu xe này trên trang cá nhân.

Hyundai Palisade 2026 dự kiến lần đầu có phiên bản hybrid tại Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Ngoài nâng cấp thiết kế và trang bị, thế hệ thứ 2 đánh dấu lần đầu tiên Palisade có tùy chọn động cơ hybrid, cụ thể là TMED-II. Máy xăng 2.5L tăng áp (258 mã lực, 353Nm) kết hợp với mô-tơ điện (72 mã lực, 264Nm), kết hợp hộp số tự động 6 cấp và pin lithium-ion 1,65kWh, cho công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460Nm.

Hãng xe Hàn Quốc công bố Palisade Hybrid có thể lăn bánh tối đa 1.015km sau khi đổ đầy bình xăng 72 lít. Chế độ Stay Mode cho phép xe tận dụng điện từ pin để chạy điều hòa và hệ thống giải trí mà không cần đến động cơ đốt trong như đa số xe hybrid khác.

Dải sản phẩm nâng cấp của VinFast

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2025, VinFast đã thông báo kế hoạch giới thiệu VF 6 và VF 7 nâng cấp lên nền tảng mới (kiến trúc điện - điện tử vùng zonal E/E tương tự Limo Green) vào năm 2026.

Thiết kế 3D của mẫu SUV có thể là bản nâng cấp của VinFast VF 5, thông qua phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh đó, theo dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, VinFast đã được cấp phép bảo hộ bản quyền kiểu dáng công nghiệp một mẫu SUV mới. Dựa vào vóc dáng tổng thể và thiết kế chi tiết ở cột C, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đây là phiên bản mới của mẫu VF 5.

VinFast VF 5 được bàn giao tới tay khách Việt từ tháng 4/2023 và theo chu kỳ sản phẩm thông thường, 2-3 năm là khoảng thời gian phù hợp để một mẫu ô tô đón bản nâng cấp giữa vòng đời. Giới chuyên gia kỳ vọng mẫu xe này có thể kịp ra mắt trong năm 2026.

Dải sản phẩm nâng cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp VinFast thăng hoa về doanh số. Năm 2025, hãng lập kỷ lục doanh số khi bàn giao 175.099 ô tô điện tới tay người tiêu dùng, duy trì thị phần số 1 trên thị trường ô tô Việt Nam.