Hãng ô tô của THACO ra mắt năm 2027, thương hiệu nội địa thứ 2 sau VinFast

THACO Auto dự kiến ra mắt thương hiệu ô tô con mang thương hiệu THACO vào năm 2027 (Ảnh: THACO).

Ngày 23/2, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, gửi "thông điệp số 21 - năm 2026" tới toàn thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn.

Thông điệp có đoạn "THACO Auto sẽ giới thiệu và bán hàng dòng sản phẩm Minibus mang thương hiệu THACO vào tháng 6/2026, xe du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027".

Theo tìm hiểu của PV báo Dân trí, trong tập đoàn THACO, "xe du lịch" được hiểu là "xe con". Tập đoàn này cũng dùng cụm từ "xe du lịch" để gọi chung các dòng xe thuộc thương hiệu Mazda, Kia, Peugeot, BMW hay MINI trên các tài liệu truyền thông, website chính thức.

Nếu kế hoạch trở thành hiện thực, THACO sẽ là thương hiệu ô tô con nội địa thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau VinFast. Hiện chưa rõ thương hiệu ô tô con của THACO sẽ tập trung vào phân khúc hay dòng động cơ nào.

THACO hiện nắm quyền lắp ráp và phân phối 5 thương hiệu ô tô con, sắp tới bổ sung thêm Jeep và RAM (Ảnh: THACO).

THACO Auto đang lắp ráp và phân phối 5 thương hiệu ô tô con, bao gồm Mazda, Kia, BMW, MINI và Peugeot. Sắp tới, con số này sẽ nâng lên 7 khi doanh nghiệp nắm quyền phân phối hai thương hiệu Mỹ, là Jeep và RAM.

Năm 2025, Mazda là thương hiệu mang về doanh số lớn nhất với 32.455 xe đến tay khách hàng. Kia xếp hạng hai với doanh số 27.176 xe. Peugeot đạt mức tiêu thụ 2,435 xe. Cuối cùng, BMW và MINI đạt 2.063 xe.

Năm nay, nguồn thu lớn nhất của THACO dự kiến đến từ THACO Auto. Cụ thể, THACO Auto kỳ vọng bán trên 96.600 xe, doanh thu 65.500 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu trên 30,5 triệu USD. Đến năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 72.000 tỷ đồng.