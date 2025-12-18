Tình huống này diễn ra vào ngày 14/12 trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tài xế mở cửa xe bất cẩn, hất ngã người đi xe máy đang mải nghe điện thoại (Nguồn video: Otofun).

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại sẽ bị phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX) nếu không gây tai nạn, và phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Trên cả các mức phạt, việc vừa sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, do sự phân tâm và dễ mất thăng bằng khi gặp tình huống bất ngờ.

Trong khi đó, với việc mở cửa ô tô, Điều 19 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Về mức phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn là 4-6 triệu đồng. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Ngoài ra, nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa giữ nắm cửa, tay ở xa kéo mở khóa; sau đó, mở hé cánh cửa để quan sát kỹ phía sau, khi thấy an toàn mới mở dần cửa để xuống xe.

Nên mở dần cửa cùng lúc đi ra khỏi xe, chứ không nên mở toang cửa để ra cho dễ. Sau khi ra khỏi xe, cần nhanh chóng đi tới vị trí an toàn.

Ngoài ra, người điều khiển ô tô cũng cần chú ý chốt khóa trẻ em, nhằm đảm bảo trẻ nhỏ không vô tình bung mở cửa từ bên trong khi xe đang chạy trên đường. Chốt khóa này cũng có tác dụng ngăn người ngồi phía sau mở cửa sau bên ghế lái, cũng là phía quay ra đường, dễ xảy ra va chạm với các xe đi ngang qua.