SUV Mazda hạ giá mạnh tại thị trường này, nhưng vẫn đắt hơn Việt Nam

Trang Paultan đưa tin, Bermaz Motor - nhà phân phối thương hiệu Mazda tại Malaysia - đã áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho một loạt dòng SUV bán tại thị trường này, gồm: CX-30, CX-5, CX-8 và CX-80. Giá niêm yết của những xe này được giảm 3.000-35.000 ringgit, quy đổi tương đương 19-220 triệu đồng.

Trong đó, bộ đôi Mazda CX-5 và CX-8 được giảm giá mạnh tại Malaysia, nhưng vẫn đắt hơn đáng kể so với xe tại Việt Nam, dù đều được lắp ráp nội địa. Cụ thể, CX-5 tại Malaysia giảm 10.000 ringgit (62,8 triệu đồng) trên tất cả các phiên bản, hạ còn 134.469-170.322 ringgit (844 triệu đến 1,069 tỷ đồng).

Trong khi đó, Mazda CX-5 được lắp ráp tại Việt Nam đang có giá niêm yết khởi điểm từ 749 triệu và cao nhất lên tới 979 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 9, mẫu C-SUV này còn có 50% ưu đãi từ nhà sản xuất, giúp giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn được giảm 40 triệu, xuống còn 709 triệu đồng.

Mazda CX-5 tại Malaysia thuộc cùng đời với xe tại Việt Nam, đều có 2 tùy chọn động cơ 2.0L hoặc 2.5L (Ảnh: Paultan).

Mazda CX-8 tại Malaysia có mức giảm lớn hơn CX-5, cụ thể là 20.000 ringgit (125,5 triệu đồng), nhưng chỉ áp dụng cho 3 bản thấp. Sau khi điều chỉnh, giá niêm yết của những biến thể này được giảm xuống 165.360-186.360 ringgit, quy đổi tương đương 1,038-1,169 tỷ đồng.

Mức giá này vẫn đắt hơn hẳn Mazda CX-8 đang được bán tại Việt Nam, dòng SUV cỡ D này đang có giá khởi điểm từ 949 triệu và cao nhất lên tới 1,149 tỷ đồng. Đáng nói rằng, CX-8 tại Malaysia vẫn thuộc đời cũ ra mắt từ năm 2022, chưa phải phiên bản nâng cấp giữa vòng đời như xe tại nước ta.

Mazda CX-8 tại Việt Nam được nâng cấp giữa vòng đời từ cuối năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong đợt điều chỉnh giá này của Mazda tại Malaysia, CX-80 là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất, dù vừa được giới thiệu chưa lâu. Từ mức giá nguyên bản là 311.610 ringgit, “đàn anh” của CX-8 tại quốc gia này được giảm 35.000 ringgit (219,6 triệu đồng), hạ còn 296.610 ringgit (1,861 tỷ đồng).

Mazda CX-30 là mẫu xe được giảm ít nhất: 3.000-5.000 ringgit tùy phiên bản. Giá niêm yết mới của mẫu crossover cỡ B+ này được hạ còn 128.409-154.409 ringgit (805,7-969,8 triệu đồng), vẫn đắt hơn CX-30 nhập Thái đang phân phối tại Việt Nam (699-749 triệu đồng).