SUV điện của Mazda ra mắt Trung Quốc, giá quy đổi từ gần 500 triệu đồng

Mới đây, Mazda Changan (Trung Quốc) đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ trung có tên gọi EZ-60, đây là sản phẩm hợp tác giữa hãng xe Nhật Bản và công ty Changan (Trường An) đến từ đất nước tỷ dân. Từ năm 2026, sản phẩm này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế với tên gọi Mazda CX-6e.

Tại Trung Quốc, giá bán của Mazda EZ-60 dao động 119.900-160.900 nhân dân tệ (quy đổi tương đương 444-595 triệu đồng) (Ảnh: Auto-home).

Mazda EZ-60 sử dụng nền tảng EPA của hãng xe Changan và có 2 tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là cấu hình xe điện tự sạc (EREV) với mô-tơ điện có công suất 190kW (255 mã lực) đảm nhận vai trò vận hành, kết hợp với động cơ xăng 1.5L có vai trò phát điện và bộ pin có dung lượng 31,73kWh, cho khả năng di chuyển 200km không cần xăng.

Thứ hai là cấu hình thuần điện (BEV), sử dụng mô-tơ điện có công suất 190kW đặt trên cầu sau, kết hợp với bộ pin LFP có dung lượng 77,94kWh. Theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc, xe đi được khoảng 600km và quy đổi thành mức 492km theo tiêu chuẩn WLTP của châu Âu.

Mazda EZ-60 dài 4.850mm, rộng 1.935mm và cao 1.620mm với chiều dài cơ sở đạt 2.902mm. Kích thước này nhỉnh hơn một chút so với một mẫu SUV hạng D đang bán ở Việt Nam như Hyundai Santa Fe (Ảnh: Paultan).

Mazda EZ-60 sở hữu những đường nét thiết kế đậm chất Mazda, kết hợp với những chi tiết tạo điểm khác biệt với xe xăng, đem lại một tổng thể hiện đại. Phần đầu của xe gây ấn tượng với logo Mazda phát sang, dải đèn LED định vị ban ngày ôm trọn lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn chiếu sáng được đặt thấp.

Đáng chú ý, xe được trang bị gương chiếu hậu điện tử, tay nắm cửa dạng ẩn, mâm xe có kích thước 19-21 inch tùy phiên bản.

Nội thất của Mazda EZ-60 gây ấn tượng với màn hình giải trí có kích cỡ lên tới 26,45 inch, độ phân giải 5K và kéo dài từ vị trí trung tâm sang ghế phụ. Xe không có cụm đồng hồ sau vô-lăng, thay vào đó là màn hình hiển thị kính lái AR 50 inch; có thể nâng cấp lên màn hình HUD 3D 100 inch.

Nội thất của Mazda EZ-60 (Ảnh: Paultan).

Hàng ghế đầu của xe có thiết kế kiểu “không trọng lực”, ôm người và đi kèm các tính năng: thông gió, sưởi, mát-xa và chỉnh điện nhiều hướng. Một số tiện nghi khác còn có: sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Dolby Atmos 23 loa.

Về công nghệ, Mazda EZ-60 được trang bị nhiều radar và camera, từ đó hỗ trợ tính năng tự lái cấp độ 2. Một số tính năng an toàn cao cấp có thể kể đến như: hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn đường, hỗ trợ lái xe theo hướng dẫn của hệ thống định vị trong đô thị và cao tốc, đỗ xe tự động…

Ngoài ra, Mazda EZ-60 tại Trung Quốc còn có các tính năng kết nối bao gồm dịch vụ dữ liệu cơ bản miễn phí trọn đời, dữ liệu giải trí miễn phí trong hai năm, và điều khiển bằng giọng nói thông minh.

Sau 48 giờ kể từ khi được “vén màn” tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 diễn ra vào đầu tháng 5, Mazda EZ-60 đã thu về hơn 10.000 đơn đặt hàng (Ảnh: Paultan).

Mazda Changan cho biết sau Mazda EZ-60, hãng sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một số dòng xe năng lượng mới khác, làm dày danh mục sản phẩm tại Trung Quốc trước khi xuất khẩu sang các thị trường khác.