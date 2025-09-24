SUV cỡ C chạy đua ưu đãi, nhiều mẫu có giá khởi điểm ngang xe hạng B

Sang tháng 9, xu thế chạy đua ưu đãi của phân khúc C-SUV có phần lan rộng, khi Ford Territory 2025 “tham chiến” dù mới được nâng cấp vào giữa tháng 8. Mẫu xe Mỹ được giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng tại một số đại lý, áp dụng cho tất cả các phiên bản, hạ giá còn 742-876 triệu đồng.

Không kém cạnh, Mazda CX-5 một lần nữa được nhà sản xuất áp dụng khuyến mại, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Theo đó, giá khởi điểm của sản phẩm này được giảm từ 749 triệu xuống 709 triệu đồng nhưng thực tế, có đại lý giảm thêm 5 triệu đồng cho CX-5 tiêu chuẩn, giúp giá bán hạ xuống 704 triệu đồng.

Mazda CX-5 đang có giá niêm yết khởi điểm từ 749 triệu và cao nhất lên tới 979 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Mazda).

Giá khởi điểm thực tế của Mazda CX-5 đang thấp nhất phân khúc C-SUV, dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng). Ngoài ra, Hyundai Tucson cũng gây chú ý khi được nhà sản xuất ưu đãi lên tới 55 triệu đồng, tùy phiên bản.

Tham khảo một đại lý tại khu vực Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết bản tiêu chuẩn của Tucson được giảm trực tiếp 40 triệu, hạ giá từ 769 triệu xuống 729 triệu đồng. Mức giá này ngang một số mẫu xe hạng B như Toyota Yaris Cross (cao nhất 765 triệu đồng) hay Honda HR-V L (bản giữa, 750 triệu đồng).

Giá bán lẻ đề xuất của Hyundai Tucson khởi điểm từ 769 triệu và cao nhất lên tới 989 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda CR-V cũng có ưu đãi từ nhà phân phối trong tháng 9. Theo đó, hai phiên bản lắp ráp trong nước của mẫu xe này (G và L) được tặng 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 51,5-62,5 triệu đồng.

Sau khi áp dụng, biến thể tiêu chuẩn (G) của CR-V được giảm giá xuống 977,5 triệu đồng. Mức giá này vẫn ngang bản cao cấp của các đối thủ cùng cỡ, và có thể chưa đủ hấp dẫn với số đông người dùng.

Phiên bản e:HEV RS của Honda CR-V (nhập khẩu từ Thái Lan) chỉ được tặng 1 năm bảo hiểm chính hãng và ưu đãi lãi suất vay trả góp với xe được sản xuất trong năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru Forester là sản phẩm có mức giảm sâu nhất phân khúc C-SUV, cụ thể là 170-230 triệu đồng tùy phiên bản. Ưu đãi này đã được hãng xe Nhật Bản duy trì trong nhiều tháng, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi 2.0 iL 969.000.000 170.000.000 799.000.000 2.0 iL EyeSight 1.099.000.000 200.000.000 899.000.000 2.0 iS EyeSight 1.199.000.000 230.000.000 969.000.000

Giá bán thực tế của Subaru Forester (Đơn vị: Đồng).

Sau khi giảm, giá bán của Subaru Forester vẫn cao hơn phần lớn các đối thủ cùng cỡ. Tuy nhiên, đây sẽ là một trong những dịp cuối cùng người dùng Việt có thể mua mẫu xe này với mức giá dễ tiếp cận như trên.

Forester thế hệ mới dự kiến được ra mắt nước ta vào tháng 10 hoặc tháng 11. Ở lần nâng cấp này, xe sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, và thị trường này không được miễn thuế nhập khẩu như các nước trong khu vực ASEAN, nên giá bán có khả năng lên tới 1,5 tỷ đồng.