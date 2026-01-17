Honda Accord âm thầm chia tay thị trường Việt

Honda Accord đã không còn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam. Hãng xe Nhật chưa đưa ra thông tin chính thức nhưng theo giới chuyên gia, sự ra đi của Accord không mấy bất ngờ, do mẫu sedan hạng D này là một trong những sản phẩm có doanh số “kém” nhất thị trường.

Trên bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam năm 2025, Honda Accord nằm ở vị trí thứ 3 với lũy kế doanh số đạt 42 chiếc, thấp nhất từ trước đến nay. Chia nhỏ từng tháng, mẫu xe này nhiều lần ghi nhận sức tiêu thụ kém nhất thị trường.

Honda Accord hiện hành thuộc thế hệ thứ 10 , ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2019 với giá bán 1,319 tỷ đồng (Ảnh: Đại lý Honda).

Thực tế, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào năm 2019, Honda Accord chưa từng bán vượt 500 xe. Giai đoạn năm 2020-2024, doanh số năm của mẫu sedan hạng D này có lên/xuống nhưng cao nhất chỉ đạt 285 chiếc, thấp nhất là 58 xe.

Giá bán cao là rào cản chính của Honda Accord, đặc biệt khi xe chỉ có duy nhất một phiên bản. Đối thủ chính của Accord là Toyota Camry tuy có “giá trần” lên tới 1,53 tỷ đồng, nhưng vẫn có bản thấp với giá bán 1,22 tỷ đồng; các mẫu sedan hạng D còn lại có giá bán thấp hơn, dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Honda Accord được nâng cấp nhẹ, bổ sung gói công nghệ an toàn (ADAS) nhưng chưa đủ để cải thiện sức tiêu thụ của mẫu xe này (Ảnh: HVN).

Bên cạnh đó, thị hiếu của khách Việt trong nhiều năm gần đây đã nghiêng về các sản phẩm xe gầm cao, khiến các mẫu xe gầm thấp tiền tỷ như sedan hạng D khó tiêu thụ. Thực tế, không chỉ Honda Accord mà các sản phẩm như Kia K5 hay Mazda6 cũng thường góp mặt trên danh sách xe bán chậm, riêng Toyota Camry vẫn giữ được doanh số ở mức “an toàn”.

Trong bối cảnh người dùng không còn “mặn mà” với sedan hạng D, sản phẩm đã lâu chưa có bản nâng cấp lớn như Honda Accord càng gặp khó, kể cả khi có ưu đãi lớn. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Honda Accord thường xuyên có ưu đãi giảm giá 220-250 triệu đồng, nhưng chưa thể thoát “ế”.

Tuy nhiên, Honda Accord không phải sản phẩm đầu tiên biến mất khỏi phân khúc sedan hạng D. Tháng 9/2025, giới truyền thông rộ thông tin Mazda6 sắp bị ngừng bán tại Việt Nam và dù THACO chưa xác nhận, nhưng cũng không đính chính hay phủ nhận điều này.

Dù chưa có thông tin chính thức nhưng Mazda6 đã gần như biến mất khỏi phân khúc sedan hạng D. Lần cuối cùng mẫu xe này ghi nhận doanh số là vào tháng 4/2025 (Ảnh: Đình Thành).

Với sự biến mất của Honda Accord và Mazda6, phân khúc sedan hạng D giờ đây chỉ còn lại Toyota Camry, Kia K5 và MG7. Trong đó, MG7 không được hãng công bố doanh số hàng tháng như theo chia sẻ của những người dùng am hiểu ở lĩnh vực ô tô, mẫu xe Trung Quốc này ít có sự hiện diện trên đường phố.

Như vậy, Toyota Camry càng thể hiện rõ vị thế độc tôn ở nhóm xe này. Trong cả năm 2025, mẫu xe này tiêu thụ được tổng cộng 2.489 chiếc, tuy chưa thể so sánh được với những sản phẩm “hot” trên thị trường nhưng bỏ xa Kia K5 (267 xe).

Toyota Camry đang là sản phẩm duy nhất trong phân khúc sedan hạng D được nâng cấp gần đây, sở hữu thiết kế và công nghệ vượt qua các đối thủ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự ra đi của Honda Accord ít nhiều vẫn để lại sự nuối tiếc với những người yêu xe Honda. Đây là một trong những sản phẩm toàn cầu quan trọng của hãng xe Nhật, nhưng lại khó tìm được chỗ đứng tại Việt Nam.

Tại Thái Lan, Honda Accord đã được nâng cấp lên thế hệ thứ 11 từ năm 2023. Đến năm 2025, xe tiếp tục đón nhận một số nâng cấp và chỉ sử dụng cấu hình hybrid.