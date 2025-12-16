Loạt ô tô dừng bán trong năm 2025: Có xe từng “đội” giá 200 triệu đồng

Năm 2025 chứng kiến nhiều mẫu xe mới được giới thiệu, đem tới cho người dùng đa dạng sự lựa chọn mới mẻ, từ phổ thông cho đến cao cấp. Ở chiều ngược lại, có một số cái tên bị dừng bán, trong đó bao gồm cả dòng xe từng gắn bó với thị trường Việt Nam gần 20 năm.

Ford Explorer

Đầu tháng 7, một số tư vấn bán hàng đã cho biết Ford Explorer đời hiện hành đã hết hàng và “sẽ không nhập thêm lô tiếp theo”. Cái tên này cũng biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam nhưng theo hãng xe Mỹ, dòng xe Explorer chỉ tạm hết hàng, chưa chính thức ngừng bán.

Phía đại lý cho biết phiên bản mới của Ford Explorer có thể được đưa về Việt Nam vào năm 2026. Thông tin này chưa được nhà phân phối xác nhận (Ảnh: FVN).

Trước khi tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam, Ford Explorer có sức tiêu thụ không mấy khả quan, thường xuyên được nhà phân phối duy trì mức giá ưu đãi 1,999 tỷ đồng (giảm 200 triệu đồng so với giá niêm yết). Trong khi đó ở năm 2022, mẫu SUV cỡ E này từng “đội” giá tới 200 triệu do cung không đủ cầu.

Toyota Innova

Đầu tháng 9, Toyota Innova không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật. Thông tin này nhanh chóng được nhà phân phối xác nhận, chính thức khép lại hành trình gần 20 năm của mẫu MPV cỡ trung này tại Việt Nam.

Trước năm 2018, Toyota Innova từng được xem là lựa chọn xe 7 chỗ dễ tiếp cận, thay vì phải chi tới cả tỷ đồng để mua SUV hạng D. Tuy nhiên, sự bùng nổ của phân khúc MPV cỡ nhỏ giá rẻ dần thu hẹp không gian “sống” của Innova.

Trước khi bị “khai tử”, Toyota Innova chỉ tiêu thụ được tổng cộng 264 chiếc trong năm 2025 (Ảnh: TMV).

Năm 2023, Toyota Việt Nam đem về mẫu Innova Cross, dòng xe được xem là phiên bản nâng cấp của Innova. Dù vậy, hãng vẫn tiếp tục lắp ráp phiên bản E (số sàn, giá 755 triệu đồng) của Innova nhằm phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ, nhưng sức hút thực tế không lớn.

Honda Civic Type R

Chưa chính thức dừng bán tại Việt Nam nhưng thời gian còn lại của Honda Civic Type R đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Cuối tháng 10, Honda Việt Nam thông báo nhận đặt hàng 10 chiếc Civic Type R cuối, trước khi chia tay dòng xe hiệu năng cao này.

Honda Civic Type R được mở bán tại Việt Nam từ cuối năm 2022 dưới dạng đặt hàng. Sau gần 3 năm có mặt, mẫu xe hiệu năng cao này đã bàn giao tổng cộng 32 chiếc (từ lúc mở bán đến hết tháng 11/2025); 10 xe cuối cùng dự kiến được đưa tới tay người dùng từ tháng 12/2026, đi kèm giấy chứng nhận sở hữu.

Hãng xe Nhật không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này, nhưng Honda Civic Type R cũng sẽ dừng bán tại châu Âu từ 2026, do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lúc mới ra mắt Việt Nam, Honda Civic Type R được chốt giá bán lẻ đề xuất 2,399 tỷ đồng, ngang nhiều mẫu xe sang. Sang đầu năm 2025, nhà phân phối điều chỉnh giá bán của dòng xe này, tăng thêm 600 triệu lên mức 2,999 tỷ đồng, nhưng không có nâng cấp gì mới về trang bị.

Mitsubishi Outlander

Cuối tháng 11, Mitsubishi Outlander bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật. Nhà phân phối chưa đưa ra thông tin chính thức, nhưng có thể thấy mẫu C-SUV này đang đứng trước nguy cơ dừng bán tại Việt Nam; phía đại lý cho biết dòng xe này đã không có xe mới từ vài tháng trước.

Mitsubishi Outlander tại đại lý có đời sản xuất mới nhất chỉ là 2024, lô xe 2025 không được nhập về (Ảnh: Quang Thang Dang).

Sự ra đi của Mitsubishi Outlander không tạo bất ngờ với giới chuyên gia, dù mẫu xe này được định vị là sản phẩm toàn cầu của hãng xe Nhật Bản. Do đã lâu chưa có bản nâng cấp, dòng xe này không còn sức hút lớn với khách hàng, trong bối cảnh các đối thủ liên tục được nâng cấp và cạnh tranh bằng giá bán.

Mitsubishi Việt Nam đã chính thức giới thiệu sản phẩm mới là mẫu Destinator vào đầu tháng 12. “Tân binh” này cũng được định vị ở phân khúc C-SUV ngang Outlander nhưng có cấu hình 7 chỗ, đi kèm giá bán hấp dẫn hơn (780-855 triệu đồng).

Do đó, việc tiếp tục phân phối Outlander không còn phù hợp với chiến lược phát triển của Mitsubishi Việt Nam, theo nhận định của giới chuyên gia. Trong 3 tháng gần đây (tháng 9, 10 và 11), Outlander liên tục ghi nhận doanh số bằng 0, lũy kế 11 tháng chỉ đạt 362 chiếc.

Mazda6

Dù vẫn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật nhưng từ cuối tháng 9, giới truyền thông đã rộ tin Mazda6 sắp ngừng bán tại Việt Nam. Mẫu xe gần như đã tạm ngừng kinh doanh bởi theo đại lý, mẫu sedan hạng D này đã hết hàng từ tháng 4 nhưng đến nay vẫn chưa có lô mới nhập về.

Theo giới chuyên gia, có thể Mazda6 đang trong quá trình âm thầm rút khỏi Việt Nam, tương tự mẫu bán tải BT-50 trước đây. Điều này được xem là phù hợp với cả thực tế và xu thế.

Lần cuối cùng Mazda6 có thông tin doanh số là vào tháng 4 (Ảnh: Đinh Thành).

Trong bối cảnh người dùng ngày càng chuộng xe gầm cao, "sân chơi" của các mẫu sedan hạng D ngày càng thu gọn, sản phẩm "hút" khách nhất nhóm xe này là Toyota Camry cũng chỉ bán được 2.090 chiếc sau 11 tháng đầu năm. Các mẫu sedan hạng D khác như Honda Accord hay Kia K5 thường xuyên rơi vào danh sách xe bán chậm nhất thị trường.

Mazda6 cũng bị “khai tử” tại nhiều thị trường quốc tế, như Bắc Mỹ vào năm 2021, Anh vào năm 2023 và Nhật Bản vào năm 2024. Sang năm 2025, Mazda6 bị loại khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại Australia do không đáp ứng được các quy định mới về tính năng an toàn.

Một số nguồn tin cho biết, Mazda6 có thể bị “khai tử” trên toàn cầu vào năm 2026, trong bối cảnh hãng xe Nhật đang lên kế hoạch tập trung vào xe điện và SUV.