Người đẹp và những “quái thú” đường phố tại Nha Trang

Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương chính thức khai mạc tối 29/5 tại Quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang (Khánh Hòa), thu hút hơn 1.000 biker đến từ 90 câu lạc bộ trong nước và nhiều quốc gia trong khu vực.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, với nhiều hoạt động như diễu hành, trình diễn tốp 30 Miss Motor, tham gia cuộc thi xe “đẹp - độc - lạ”, tham gia thi đấu kỹ năng lái xe phân khối lớn....

Mẫu xe độ độc lạ thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng tại lễ hội.

Người dân và du khách thích thú chụp ảnh bên chiếc xe độ có tên "The Necronom".

Theo ban tổ chức, mẫu xe nổi bật với bánh trước 30 inch cùng lớp sơn đen bóng, tạo hình như một "quái thú cơ khí" đầy ấn tượng.

Siêu mô tô thủ công mang tên "V-rex" nổi bật với thân xe kéo dài, bánh sau 300mm và thiết kế lấy cảm hứng từ khủng long được trưng bày tại lễ hội.

"Nhiều mẫu ô tô độc, lạ mà lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy, thậm chí được chạm tay vào, thật sự mở mang tầm mắt. Tôi rất bất ngờ trước sự sáng tạo và công sức mà những người chơi xe bỏ ra để tạo nên những tác phẩm ấn tượng như vậy", ông Lê Minh Hoan, ngụ phường Nha Trang, chia sẻ.

Nữ biker chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương.

Các nữ biker phô diễn kỹ năng lái xe điêu luyện khi thực hiện màn vượt chướng ngại vật, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Các nữ biker điều khiển mô tô phân khối lớn diễu hành qua khu vực Quảng trường 2 Tháng 4, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Bạn Thanh Thảo, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ: "Nhìn các nữ biker xinh đẹp điều khiển những chiếc mô tô phân khối lớn thực sự rất ngầu và ấn tượng".