Mẫu SUV cỡ nhỏ của Hyundai ra bản mới, giá từ 6.200 USD

Hyundai vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Exter, mẫu SUV nhỏ nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tại thị trường Ấn Độ. Xe được nâng cấp nhẹ về ngoại hình, trang bị nội thất, đồng thời duy trì mức giá phải chăng.

Ở Ấn Độ, xe có giá bán khởi điểm tương đương 6.200 USD cho phiên bản tiêu chuẩn HX 2 và 10.000 USD cho phiên bản cao cấp nhất HX 10. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm đã tăng 200 USD. Tuy vậy, giá bán của Exter vẫn dễ chịu hơn đáng kể so với "đàn anh" Venue hiện có giá khởi điểm 8.300 USD.

Hyundai Exter 2026 có giá khởi điểm 6.200 USD tại Ấn Độ (Ảnh: Hyundai).

Đối thủ cạnh tranh của Hyundai Exter tại Ấn Độ bao gồm: Tata Punch, Suzuki Ignis, Citroen C3, Renault Kiger và Nissan Magnite. Mẫu xe này từng có tin đồn sẽ được đưa về Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024 nhưng không thành hiện thực.

Về những thay đổi, Exter giữ nguyên thiết kế đèn pha LED đặt thấp, kết hợp đèn LED định vị ban ngày hình chữ H trên cao. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế cản trước được làm mới. Lưới tản nhiệt cũng lớn hơn, bổ sung phần viền dưới làm bằng nhôm và dòng chữ "EXTER" được chuyển lên vị trí cao hơn.

Từng có tin đồn Hyundai Exter về Việt Nam nhưng không thành hiện thực (Ảnh: Hyundai).

Ở bên hông, đường viền nhựa ốp quanh vòm bánh xe dày hơn, trông giống như được bắt vít vào thân xe. Mâm xe kích thước 15 inch tạo hình mới, nhưng vẫn trông khá nhỏ so với kích thước tổng thể. Phía sau thêm cánh gió trên cao thiết kế kiểu hai cánh giống xe thể thao, cùng cản sau mới. Tùy chọn màu sơn có thêm màu đồng vàng và đen titan mờ.

Với chiều dài tổng thể 3.995mm, Exter là mẫu SUV nhỏ nhất trong dải sản phẩm của Hyundai tại thị trường Ấn Độ, chỉ dài hơn 400mm so với mẫu Casper đang bán tại Hàn Quốc.

Nội thất không thay đổi về thiết kế hay cách bố trí. Điểm mới là màn hình giải trí 8 inch đã tương thích với Android Auto và Apple CarPlay không dây. Chất liệu bọc ghế có thêm tùy chọn màu xanh hải quân và xám, trong khi bảng táp lô được trang trí họa tiết giả carbon.

Khoang nội thất được trang trí lại và bổ sung tùy chọn màu ghế mới (Ảnh: Hyundai).

Ngoài ra, xe còn được trang bị camera hành trình, vô lăng đáy phẳng, bàn đạp ốp kim loại, bệ tỳ tay trung tâm mới và cổng sạc Type-C.

Tính năng điều chỉnh độ cao ghế lái giờ đã trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản. Bản cao cấp nhất có 6 túi khí, kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Động cơ vẫn là máy xăng Kappa 1.2L, 4 xy-lanh, cho công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 114Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp, cùng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản động cơ xăng có dung tích khoang hành lý 391 lít.