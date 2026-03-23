Hyundai Stargazer 2026 về đại lý, giá từ 489 triệu đồng, đấu Xpander

Sáng 23/3, những chiếc Hyundai Stargazer 2026 đầu tiên đã có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Giá bán chính thức của mẫu xe này dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai (24/3).

Tuy nhiên, theo thông tin từ một số đại lý, mức giá tạm tính cho 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp lần lượt là 489 triệu đồng, 569 triệu đồng và 615 triệu đồng.

Nếu giữ nguyên mức giá này, Hyundai Stargazer nhiều khả năng tiếp tục là mẫu MPV có giá bán thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các đối thủ cùng phân khúc đang có mức giá cao hơn, như Toyota Avanza Premio từ 558 triệu đồng, Toyota Veloz Cross từ 638 triệu đồng, Mitsubishi Xpander từ 568 triệu đồng và Suzuki XL7 Hybrid ở mức 600 triệu đồng.

Hyundai Stargazer 2026 khắc phục nhược điểm lớn nhất của phiên bản cũ, đó là kiểu dáng. Xe có phía trước thừa hưởng vài điểm nhấn từ "đàn anh" Palisade thế hệ mới, đặc biệt là đèn định vị ban ngày góc cạnh hình chữ H. Đèn pha LED chóa phản xạ nằm cao, phẳng lì với tấm ốp đen bóng tích hợp logo Hyundai dạng ẩn.

Phía sau, cửa hậu ít đường cắt xẻ hơn. Đồ họa đèn hậu LED đồng nhất với đèn pha phía trước, thiết kế kiểu đứt đoạn thay vì liền mạch như trên bản tiền nhiệm. Cản sau hơi nhô ra ngoài, chứa vùng gắn biển số.

Bên trong khoang cabin, bảng táp lô được thiết kế hiện đại hơn. Bản Đặc biệt và Cao cấp trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí và màn hình đồng hồ nối liền, cùng kích thước 10,25 inch. Vô lăng bọc da, đèn nội thất 1 màu, ghế bọc da kết hợp nỉ, bàn gấp đa năng hàng ghế thứ hai và có tùy chọn chế độ lái. Riêng bản Cao cấp có thêm phanh tay điện tử.

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nên trục cơ sở giữ nguyên 2.780mm nhưng kích thước tổng thể cũng có một số thay đổi với chiều dài tăng 115mm. Chiều rộng không đổi. Bản Cao cấp có chiều cao lớn hơn 15mm do dùng bộ mâm 17inch (bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt dùng mâm 16inch).

Về công nghệ an toàn, Stargazer Cao cấp 2026 là bản duy nhất có gói Hyundai Smartsense, cùng cảm biến trước sau và hệ thống 6 túi khí. Bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt chỉ trang bị 2 túi khí.

Cả 3 phiên bản vẫn dùng chung động cơ SmartStream G1.5 cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước.

Năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 3.313 xe, xếp thứ 9 trong tổng cộng 11 mẫu xe MPV có thống kê doanh số tại Việt Nam.