TMT Motors ra mắt ô tô siêu nhỏ vào tháng 6: hai chỗ, giá từ 148 triệu đồng

Mẫu microcar Nano S05 của TMT Motors (Ảnh: TMT Motors).

TMT Motors vừa công khai một số thông tin về mẫu ô tô siêu nhỏ Nano S05 trên website chính thức. Theo đó, xe có 2 phiên bản: "120km - pin cố định" và "150km - 2 pin rời", với giá bán từ 148 triệu đồng, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6.

Với giá bán 148 triệu đồng, TMT Nano S05 sẽ là mẫu ô tô có giá bán rẻ nhất thị trường Việt Nam, thấp hơn Bestune Xiaoma (199 triệu đồng) và VinFast Minio Green (269 triệu đồng). Xe được lắp ráp bởi TMT Motors.

TMT Nano S05 có thiết kế hai cửa, hai chỗ ngồi (Ảnh: TMT Motors).

Thông tin về TMT Nano S05 lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 5/2025. Khi ấy, xe mới hoàn tất đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và hé lộ bản phác thảo thiết kế ngoại thất.

Qua hình ảnh trên website, TMT Nano S05 trang bị cụm đèn pha có sử dụng thấu kính hội tụ Projector. Phần đầu xe có tới bốn dải LED, bao gồm hai dải LED bên trên là đèn định vị ban ngày, còn hai dải LED bên dưới có thể là đèn xi-nhan. Xe chỉ có hai chỗ ngồi, thiết kế hai cửa bên hông và một cửa cốp phía sau.

Nội thất giản lược tối đa nhằm tối ưu không gian và chi phí. Đáng chú ý có vô lăng tích hợp nút bấm, màn hình dạng điện tử hiển thị màu, khởi động nút bấm và có điều hòa. Bên táp lô phụ có giá đỡ điện thoại thay cho màn hình giải trí. Ghế ngồi và phanh tay đều là loại chỉnh cơ.

Thực tế, TMT Nano S05 được phát triển dựa trên mẫu Silence S04 của Tây Ban Nha. Có thể nhận ra điểm chung thông qua những đường nét thiết kế ở thân xe và khoang cabin.

Nội thất được lược giản tối đa (Ảnh: TMT Motors).

Do đó, kích thước và thông số của hai mẫu xe sẽ có ít nhiều sự tương đồng. Mẫu xe châu Âu có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.282 x 1.536 x 1.590mm, trục cơ sở chỉ 1.582mm. Trọng lượng không tải 435kg. Mâm xe kích thước 14inch.

Silence S04 có 4 phiên bản, trong đó đáng chú ý nhất là phiên bản cao cấp L7e trang bị 2 pin vì đây có thể chính là TMT Nano S05 bản 150km - 2 pin rời. Bản này có công suất 29,5 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc 0-50km/h dưới 7 giây và tốc độ tối đa 85km/h. Xe có 3 chế độ lái: Eco, City và Sport.

Ghế ngồi và phanh tay chỉnh cơ (Ảnh: TMT Motors).

Bản này trang bị 2 pin rời. Mỗi pin nặng 41kg, sạc đầy tại nhà mất 7-9 giờ đồng hồ. Người dùng có thể tháo pin và di chuyển giống như một va li kéo để thuận tiện mang đi sạc. Đây là ưu điểm rất lớn với người dùng sống ở chung cư hoặc trong các con hẻm nhỏ. TMT Nano S05 dùng chuẩn sạc CCS2 tương tự VinFast.

Với thiết kế nhỏ gọn và giá bán thấp, TMT Nano S05 giống một phương tiện thay thế xe máy hơn là một chiếc ô tô, hợp để vận hành trong những đô thị đông đúc như Hà Nội và TPHCM.