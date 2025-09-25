Ô tô mất lái, đâm tán loạn do chạy nhanh khi trời mưa

Tình huống diễn ra vào ngày 16/9 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Video do camera hành trình của chính ô tô gặp nạn cho thấy chiếc xe này đã chạy khá nhanh trong điều kiện trời mưa lớn, nên đã bị trượt trên mặt đường, lao vào dải phân cách rồi bật ra, húc vào đuôi xe phía trước. Sau đó, xe đâm vào dải phân cách bằng bê tông ở bên phải rồi mới dừng lại.

Chiếc ô tô đâm tán loạn do chạy nhanh khi trời mưa (Video: Newsflare).

Trong tình huống trên, có vẻ như tài xế đã đánh lái hơi gấp khi ô tô đang chạy nhanh, khiến chiếc xe bị văng đuôi, trượt ngang trên đường (oversteering).

Khi trời mưa, đường trơn, việc chạy tốc độ cao dễ dẫn tới nguy cơ mất lái như vậy, do mặt "đệm nước" trên mặt đường làm giảm độ ma sát của lốp.

Vì thế, để đảm bảo an toàn, hãy kiểm soát tốc độ, giảm ga khi vào cua, đánh lái nhẹ nhàng..., nhất là khi đi trên một cung đường không quen thuộc. Việc đi chậm cũng sẽ giúp tài xế quan sát phía trước tốt hơn, vì khi trời mưa to, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Ngoài ra, khi trời mưa, nên chạy xe ở giữa đường, hoặc làn giữa của đường cao tốc, vì hai bên thường trũng hơn, đọng nước, dễ có "bẫy" hoặc gây hiện tượng trượt nước.