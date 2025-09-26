Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 25/9 trên đường tỉnh 456, đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (trước đây là Thái Bình).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng chiều vào thời điểm đó ghi lại, xe Fortuner màu trắng đã chạy hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt ở khúc cua, nên khi thấy xe đối diện, tài xế vội đánh lái sang phải.

Tuy nhiên, sự kết hợp của đường trơn và tốc độ cao đã khiến chiếc SUV trở nên mất kiểm soát, đâm vào một phụ nữ đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa giữa đường. Người đi xe máy đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Lao như tên bắn giữa trời mưa, ô tô đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa (Video: CTV).

Chiếc SUV lật ngửa trên đường sau va chạm với xe máy (Ảnh: Thái Bình News).

Khi trời mưa, đường trơn, việc chạy tốc độ cao, dễ dẫn tới nguy cơ xe bị quăng đuôi, trượt ngang trên đường (oversteering) như tình huống trong clip trên, do độ ma sát của lốp giảm, xe bám đường kém.

Tốc độ cao cộng thêm việc đánh lái gấp và trọng tâm cao dễ dẫn đến lật xe.

Vì thế, để đảm bảo an toàn, hãy kiểm soát tốc độ, giảm ga khi vào cua, đánh lái nhẹ nhàng..., nhất là khi đi trên một cung đường không quen thuộc. Việc đi chậm cũng sẽ giúp tài xế quan sát phía trước tốt hơn, vì khi trời mưa to, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.