Ô tô dừng ngược chiều để mua xôi, ép xe đi đúng phải lùi lại nhường đường

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 29/12 tại khu vực ngã ba giao nhau giữa khu phố Hưng Phúc và khu phố Tiêu Sơn, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ô tô dừng ngược chiều để mua xôi, ép xe đi đúng lùi lại nhường đường (Nguồn video: OFFB).

Trong tình huống trên, có lẽ người lái xe có camera hành trình vì không muốn ùn ứ kéo dài nên không thi gan, mà chấp nhận lùi xe để nhường cho chiếc VF 3 dừng ngược chiều đường đi trước.

Theo quy định tại Điều 18 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, trong trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì người điều khiển phương tiện giao thông chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình và không được gây cản trở giao thông.

Nếu vi phạm quy định về việc dừng xe, đỗ xe, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng.

Với lỗi dừng xe, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nếu dừng xe, đỗ xe sai quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

"Tôi thấy có quá nhiều sai phạm trong tình huống trên và đều là những vi phạm mà số đông vẫn mặc nhiên "coi là bình thường", khiến người vi phạm có xu hướng không biết mình sai. Trước tiên là việc dừng, đỗ xe tuỳ tiện kiểu chỉ biết mình, chỉ cần tiện cho mình.

Kế đến là việc bán hàng ở dọc những con phố nhỏ hẹp, vừa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vừa dẫn tới tình trạng giao thông lộn xộn do có nhiều người dừng xe để mua hàng. Không chỉ có chiếc VF 3 mà cả mấy xe máy cũng đều dừng bên trái đường. Rồi cả chiếc ô tô đỗ ở ngay góc ngã ba cũng gây cản trở giao thông", tài khoản Quang Lâm bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng chính sự nhường nhịn, dung túng cho cái sai của tài xế xe có camera hành trình đã góp phần khiến tài xế xe VF 3 càng ngang ngược, tuỳ tiện.

Cũng không ít người ủng hộ cách xử lý của tài xế xe có camera hành trình, cho rằng nên ưu tiên việc giải quyết ùn tắc, rồi sau đó có thể gửi hình ảnh vi phạm tới cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, dù có ủng hộ sự nhường nhịn của tài xế xe có camera hành trình hay không, phần lớn ý kiến đều thể hiện mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.