Ô tô Nhật cạnh tranh gắt gao trong phân khúc sedan hạng B, bỏ xa xe Hàn

Nhiều tháng gần đây, cuộc đua doanh số tại phân khúc sedan hạng B chỉ còn xoay quanh hai sản phẩm là Toyota Vios và Honda City. Trong tháng 11, bộ đôi này tiếp tục cạnh tranh gắt gao khi sở hữu kết quả bán hàng chỉ chênh lệch 4 xe, với cái tên nhỉnh hơn một chút là Vios.

Sau 11 tháng, Toyota Vios đã gần như nắm chắc “ngôi vị” sedan hạng B bán chạy nhất năm 2025, với lũy kế doanh số đạt 11.452 chiếc. Honda City đang nằm ở vị trí thứ hai, với cách biệt hơn 2.200 chiếc so với đối thủ.

Phân khúc này còn Nissan Almera và Skoda Slavia nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, Honda City khó lòng vượt qua Toyota Vios trong tháng cuối cùng của năm. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả ấn tượng với mẫu xe này bởi khác với Vios, City không có bán giá rẻ để nhắm tới khách hàng dịch vụ; thay vào đó, dòng xe này hướng nhiều tới những giá trị phục vụ gia đình.

Chính sách khuyến mại hấp dẫn tác động lớn tới doanh số của Honda City. Mẫu xe này liên tục được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản, giúp giá bán thực tế hạ còn 449-512 triệu đồng, thu gọn khoảng cách cùng các đối thủ.

Honda City vốn có giá bán lẻ đề xuất gần như cao nhất phân khúc sedan hạng B (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, giá bán thực tế của Toyota Vios thường xuyên ở mức hấp dẫn hơn Honda City, nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất. Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm 46-54,5 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của Vios hạ còn 412-490,5 triệu đồng.

Nhưng không phải xe nào có ưu đãi lớn đều bán chạy. Như trường hợp của Hyundai Accent, sản phẩm này thường xuyên có mức giảm 40-50 triệu đồng tại đại lý, nhưng doanh số khó lòng chạm mốc 1.000 chiếc/tháng, hoàn toàn trái ngược với những “huy hoàng” trong quá khứ.

Hyundai Accent từng bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B ở năm 2023 với lũy kế doanh số đạt 17.452 chiếc, nhưng liên tục sụt giảm trong hai năm gần đây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau 11 tháng đầu năm, Hyundai Accent bán được tổng cộng 6.300 chiếc, lần lượt bị Toyota Vios và Honda City bỏ xa. Thậm chí có tháng, mẫu xe Hàn Quốc còn tiêu thụ ít hơn Mazda2.

Thứ hạng của các mẫu sedan hạng B còn lại vẫn giữ nguyên trong tháng 11. Trong đó, Mitsubishi Attrage là sản phẩm duy nhất ghi nhận doanh số sụt giảm; Kia Soluto tiếp tục đứng cuối và rơi vào nhóm xe bán chậm nhất toàn thị trường.