Sedan châu Âu ra mắt Việt Nam chưa lâu đã rục rịch có phiên bản mới

Skoda Slavia được bán tại Việt Nam từ tháng 9 và được xem là phiên bản giá rẻ của dòng Volkswagen Virtus.

Trang RushLane đưa tin, một chiếc sedan được cho là phiên bản mới của Skoda Slavia đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Pune (Ấn Độ). Tuy phần đầu và đuôi của xe được dán ngụy trang, mâm hợp kim không có logo nhưng chi tiết gương chiếu hậu và phần thân xe giống hệt Slavia hiện hành.

Skoda Slavia 2026 được cho là đang trong quá trình chạy thử. Xe thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) (Ảnh: RushLane).

Phần đầu và đuôi của xe sẽ là nơi tập trung một số thay đổi chính về ngoại hình. Dựa vào hình ảnh được chụp lại, dường như bản facelift của Slavia vẫn giữ nguyên thiết kế lưới tản nhiệt đặc trưng, nhưng cụm đèn chiếu sáng trước và đèn LED định vị ban ngày đã được làm mới.

Khu vực hốc đèn sương mù có vẻ khác so với đời hiện hành. Đáng chú ý, phần lưới tản nhiệt dưới (gần cản trước) giờ đây có thiết kế 3D và được hoàn thiện bằng lớp sơn màu đen piano.

Phần thân xe gần như không có thay đổi ngoại trừ bộ mâm hợp kim mới. Cụm đèn hậu dường như cũng được thiết kế lại (Ảnh: RushLane).

Nội thất của chiếc xe chạy thử chưa được hé lộ nhưng theo trang RushLane, có thể kỳ vọng Slavia mới sẽ có cụm đồng hồ và màn hình giải trí mới.

Nâng cấp được trông đợi nhất là gói công nghệ an toàn (ADAS) cấp độ 2 với một số tính năng có thể xuất hiện như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát người lái…

Tại Việt Nam, Skoda Slavia đang thua thiệt về tính năng an toàn chủ động khi đặt lên “bàn cân” cùng một số đối thủ như Honda City hay Hyundai Accent. Cụ thể, mẫu xe châu Âu này chỉ có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước.

Skoda Slavia được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản, đi kèm giá niêm yết dao động 468-568 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, Skoda Slavia 2026 dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, sản sinh 113 mã lực và 178Nm. Đây cũng là cấu hình động cơ của Slavia đang mở bán tại Việt Nam.

Tại Ấn Độ, mẫu xe này còn tùy chọn động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L, có thông số 148 mã lực và 250Nm. Cấu hình này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG.

Nội thất của Skoda Slavia đang mở bán tại Việt Nam được đánh giá là khá hiện đại. Mẫu xe này có chiều dài cơ sở 2.651mm, nên về lý thuyết sẽ có không gian rộng rãi hơn Toyota Vios (2.550mm) và Honda City (2.600mm), nhưng chưa bằng Hyundai Accent (2.670mm) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo trang RushLane, Skoda Slavia đang là mẫu sedan hạng B bán chạy thứ hai tại Ấn Độ, nhưng tại Việt Nam, sức tiêu thụ của mẫu xe này chưa thực sự nổi bật. Thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc không công bố doanh số hàng tháng nhưng theo một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, Slavia chưa có sự hiện diện nhiều trên đường phố như Toyota Vios hay Honda City.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, Skoda Slavia liên tục được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 47-57 triệu đồng, hạ giá bán xuống 421-511 triệu đồng. Tuy nhiên, các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City cũng có ưu đãi tương tự, giúp giá bán giảm tới hàng chục triệu đồng.