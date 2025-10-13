Sự việc diễn ra vào ngày 6/10 ở Sơn Tây, Trung Quốc, khi chiếc crossover chạy phía trước xe có camera hành trình đã bị trượt mất kiểm soát trên mặt đường trơn ướt giữa trời mưa.

Chiếc Changan Nevo A07 đang chạy ở làn 1 sát dải phân cách bỗng nhiên xoay 180 độ, suýt lao vào xe có camera hành trình nếu tài xế xe này không kịp thời đánh lái để tránh. Không có thông tin về tình hình thương vong.

Ô tô mất lái, xoay 180 độ trên mặt đường trơn ướt (Video: @Ppài/Newsflare).

Khi trời mưa, đường trơn, việc chạy tốc độ cao, dễ dẫn tới nguy cơ xe bị quăng đuôi, trượt ngang trên đường (oversteering) như tình huống tương tự trong clip trên, do độ ma sát của lốp giảm, xe bám đường kém.

Tốc độ cao cộng thêm việc đánh lái gấp và trọng tâm cao dễ dẫn đến lật xe.

Vì thế, để đảm bảo an toàn, hãy kiểm soát tốc độ, giảm ga khi vào cua, đánh lái nhẹ nhàng..., nhất là khi đi trên một cung đường không quen thuộc. Việc đi chậm cũng sẽ giúp tài xế quan sát phía trước tốt hơn, vì khi trời mưa to, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Ngoài ra, khi trời mưa, nên chạy xe ở giữa đường, hoặc làn giữa của đường cao tốc, vì hai bên thường trũng hơn, đọng nước, dễ có "bẫy" hoặc gây hiện tượng trượt nước.