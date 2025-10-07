Lái xe trong mưa bão: Người đi ô tô và xe máy cần lưu ý những gì?

Mưa to, gió lớn, ngập nước sẽ gây không ít khó khăn cho người điều khiển phương tiện trong việc quan sát đường, biển báo, và các xe đang di chuyển, cũng như rất dễ gây mất lái do đường trơn trượt.

Ngoài những nguyên tắc an toàn thông thường, ông Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia dạy lái xe, khuyến cáo tài xế cần đặc biệt lưu ý những điều sau khi lái xe đi trong điều kiện thời tiết mưa bão, áp dụng cho cả ô tô và xe máy:

1. Đi chậm, quan sát kỹ đường đi. Hãy cố gắng nhìn đường đi của xe phía trước để chủ động tránh những sự cố, chướng ngại vật... mà xe trước đã gặp phải.

Cần đi chậm và chú ý quan sát khi lưu thông qua chỗ ngập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bên cạnh đó, cần duy trì khoảng cách thích hợp đối với các xe đi trước, thường là gấp đôi so với khi đường nắng ráo, để có thể kịp thời xử lý tình huống. Rất nhiều người có thói quen chạy bám sát đuôi xe trước, như vậy sẽ không xử lý kịp khi xe phía trước báo rẽ hoặc dừng đột ngột.

Ngoài ra, dù đi ô tô hay xe máy, hãy hạn chế việc chạy song song với ô tô, vì việc bị tạt nước có thể rất nguy hiểm.

2. Bật đèn cốt hoặc đèn sương mù để giúp bạn quan sát đường tốt hơn, cũng là để người khác nhìn thấy rõ xe bạn. Tuyệt đối không bật đèn pha khi có xe chạy ở hướng đối diện vì sẽ khiến tài xế thêm lóa mắt trong điều kiện trời mưa vốn đã làm giảm khả năng quan sát.

3. Hãy cố gắng chạy xe ở giữa đường, vì hai bên thường trũng, đọng nước, dễ có "bẫy" hoặc gây hiện tượng trượt nước.

4. Hãy quan sát kỹ trước khi đi vào đường ngập. Nếu có thể, hãy "quay xe", tránh những con đường ngập hoặc đợi nước rút. Trong trường hợp bắt buộc phải đi qua những đoạn đường ngập, bạn hãy dừng xe quan sát và ước lượng mực nước trước khi quyết định lái xe đi qua.

Đừng cố đi qua chỗ ngập khi chưa ước lượng được độ sâu (Ảnh: Hải Long).

Với xe máy, tốt nhất là tránh những vùng nước ngập quá pô xe. Với ô tô, không cố vượt qua vùng nước ngập nửa lốp xe. Ô tô gầm cao có thể đi qua những chỗ ngập như vậy, nhưng bạn cần chú ý không để nước tràn qua mũi xe. Dù là ô tô hay xe máy, việc "chết đứng" giữa chỗ ngập vừa gây phiền phức vừa gây thiệt hại về kinh tế.

5. Trên đường ngập, bạn nên đi theo dòng xe phía trước và giữ khoảng cách an toàn để tránh những rủi ro phía dưới mặt nước, quan sát được mực nước phía trước có an toàn với xe hay không…

Nếu đi qua đoạn ngập ngắn, hãy cố gắng tránh thời điểm có xe đi ngược chiều, để tránh trở thành thủ phạm hoặc nạn nhân của sóng nước, tránh nguy cơ nước tràn vào họng hút và khoang máy.

6. Không phóng nhanh qua vũng nước hoặc chỗ ngập để tránh nước sục vào họng gió hoặc tạo sóng nước, gây nguy hiểm cho các xe khác.

Việc lái xe lao nhanh qua vũng nước sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện giao thông khác (Hình ảnh cắt từ clip).

7. Khi lỡ đi vào đường ngập sâu và xe đột ngột chết máy, tuyệt đối không khởi động lại động cơ để tránh gây hư hỏng nặng hơn cho xe. Hãy dắt xe máy hoặc cố gắng đẩy ô tô lên chỗ khô ráo nhất có thể, sau đó từ từ kiểm tra xe để khắc phục hoặc gọi cứu hộ.

Lưu ý riêng với ô tô khi đi qua chỗ ngập

Người lái cố gắng giữ ga đều ở vòng tua máy cao hơn mức bình thường một chút, để tránh nước lọt vào ống xả, khiến xe chết máy Với xe số sàn, nên để số 1; còn với xe số tự động có các số D1, D2…, hãy chuyển về D1.

Hãy cố gắng tránh xa các xe siêu trường, siêu trọng, vì loại xe này thường tạo sóng nước, có thể khiến bạn "mù tạm thời" và xe bị trượt nước. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà cố vượt những xe này khi bạn chưa thể quan sát rõ phía trước.

Bạn nên tắt hết các thiết bị phụ tải không cần thiết cho sự vận hành của ô tô, như điều hòa, âm thanh…, để giảm tải cho động cơ.

Khi xe chết máy, nếu quan sát thấy mực nước cao hơn mép sàn ô tô thì tuyệt đối không mở cửa, để tránh việc nước tràn vào bên trong xe, làm hỏng các hệ thống điện tử, các chất liệu nội thất nỉ, da, gỗ... Nếu cần rời khỏi xe, tài xế nên hạ kính và chui ra khỏi xe.

Đừng cố mở cửa xe nếu thấy nước ở bên ngoài cao hơn mép cửa, để tránh làm nước tràn vào bên trong, xâm nhập các hệ thống điện tử và làm hỏng nội thất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Luôn chuẩn bị sẵn một vài số điện thoại cứu hộ giao thông ở khu vực mình sắp đi qua để dùng tới khi cần thiết.

Lưu ý riêng với người điều khiển xe máy

Trước tiên là việc lựa chọn áo mưa phù hợp sẽ giúp bạn rất nhiều khi di chuyển trong thời tiết mưa bão. Không chỉ giúp bạn hạn chế bị ướt, một chiếc áo mưa phù hợp sẽ giúp bạn điều khiển xe một cách dễ dàng, tránh những tai nạn không đáng có do bị hạn chế tầm nhìn, vướng víu do quá rộng hay quá chật… Kiểu bộ gồm áo và quần vừa vặn sẽ che chắn tốt, an toàn, dễ điều khiển xe, ít cản gió.

Các loại áo mưa cánh dơi hoặc áo quá rộng sẽ gây vướng víu khi điều khiển xe máy và tăng sức cản gió (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Mũ bảo hiểm cũng rất quan trọng. Khi đi xe trời mưa, bạn nên sử dụng mũ bảo hiểm kín đầu để tăng khả năng bảo vệ bạn khỏi các chướng ngại vật có thể bay hoặc va đập vào mặt và mắt.

Khi điều khiển xe đi trong mưa ngập, hãy đi số thấp (số 1-2) và giữ đều ga để hạn chế việc nước tràn vào ống pô gây chết máy. Số thấp cũng sẽ giúp xe bạn khỏe hơn, dễ vượt qua các đoạn đường ngập.

Trời mưa thường sẽ khiến lốp xe tiếp xúc với mặt đường kém, dễ bị trơn trượt, nên việc đi chậm và phanh sớm, phanh từ từ sẽ giúp bạn làm chủ tình huống và không gây bất ngờ cho người đi phía sau.

Nên ưu tiên sử dụng kết hợp cả hai phanh một cách nhẹ nhàng và từ từ. Phanh sớm hơn bình thường để có đủ thời gian giảm tốc. Tránh phanh gấp chỉ bằng phanh trước vì dễ gây khóa bánh, trượt ngã trên đường ướt

Chúc các bạn lái xe an toàn!