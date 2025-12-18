Ô tô con bị kẹp chặt giữa hai xe tải vì lỗi không ít tài xế Việt mắc phải

Tình huống diễn ra vào ngày 16/12 tại khu vực giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Hai Bà Trưng, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ).

Chuyển làn bất cẩn, ô tô con bị kẹp chặt giữa hai xe tải (Nguồn video: Otofun).

"Ô tô con chuyển làn như vậy là làm khó xe bồn rồi, tránh sao kịp? Xe thư báo dừng đỗ ở vị trí đó gây cản trở giao thông khi đường chỉ có hai làn xe chạy. Dù ai đúng ai sai khi phân xử theo luật thì ô tô con vẫn thiệt hại nặng nhất, chỉ một chút bất cẩn mà móp cả 4 cửa, lại còn mất thời gian xử lý", tài khoản Minh Tuấn bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Đức Quang cũng có ý kiến tương tự: "Ô tô con đi ẩu quá, trước khi lách ra thì phải liếc gương và ngoái nhìn trực tiếp qua cửa sổ xem có an toàn không đã".

Để đảm bảo an toàn, trước khi chuyển hướng, tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát các xe đang di chuyển ở làn mà mình sắp chuyển sang, bật tín hiệu để các tài xế khác biết và nhường đường. Nếu ở làn bên cạnh là xe cỡ lớn thì ô tô con cần tránh di chuyển vào các vị trí mà tài xế xe to khó quan sát, gọi là điểm mù.

Đó là một vài vị trí ở khu vực đầu xe, hai bên hông mà nếu có người hoặc xe khác đi vào thì tài xế không thể nhìn thấy, do đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với ô tô cỡ nhỏ.