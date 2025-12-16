Tình huống diễn ra vào ngày 15/12 trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Hình ảnh do camera hành trình của xe phía sau ghi lại cho thấy chiếc ô tô đã bật xi-nhan rồi lập tức chuyển làn trong khi đuôi xe còn chưa vượt qua hẳn xe ben, chưa có đủ khoảng trống an toàn, dẫn tới va chạm.

Chuyển làn bất cẩn trên đường cao tốc, ô tô con tự "nộp mình" cho xe ben (Nguồn video: OFFB).

"Một kiểu chuyển làn rất phổ biến ở cả xe máy và ô tô, cả trong đô thị lẫn trên đường cao tốc, quốc lộ, cứ bật xi-nhan xong là tạt sang luôn, chẳng thèm liếc gương chiếu hậu hay ngoái nhìn xem phía sau như thế nào, có đủ an toàn không, mặc định đã bật xi-nhan các xe khác phải tránh mình. Đó là "cướp đường" chứ không phải "xin đường", tài khoản Mạnh Quân bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Đức nêu ý kiến: "Tôi nghĩ là tài xế ô tô con khó chịu với kiểu chạy bám làn trái của xe ben nên định tạt đầu dằn mặt, nhưng tay lái non nên mới xảy ra va chạm như vậy. Tình huống này không áp dụng "ngang vai đánh lái" được nhé. Nguyên tắc đó chỉ áp dụng với vật cố định thôi, chứ với xe đang chạy thì phải đảm bảo tốc độ và khoảng cách phù hợp nữa".

"Xe có "cam" quá may, hình như cũng định vượt nối đuôi và chạy hơi sát xe trước, may mà kịp giảm tốc ngay sau đó nên tránh được pha liên hoàn. Kinh nghiệm là đủ thoáng, đủ tốc độ hẵng vượt", tài khoản Quang Minh nhận xét.

Về nguyên tắc an toàn, khi muốn chuyển làn, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh quan sát các hướng xung quanh xe, từ bên trái, bên phải đến phía trước, phía sau thông qua các gương chiếu hậu để đảm bảo các hướng đều an toàn rồi mới bật xi-nhan để báo hiệu.

Sau khi bật xi-nhan, tài xế cần chú ý quan sát xung quanh xe một lần nữa để đảm bảo các xe khác nhận biết được dấu hiệu xin chuyển làn và giảm tốc độ để nhường đường.

Khi đủ điều kiện an toàn, tài xế cần cho xe chuyển làn dứt khoát, tạo khoảng cách đủ rộng để quan sát xe đi sau và giữ tốc độ hợp lý, ổn định, tránh tăng/giảm tốc bất ngờ. Khoảng cách an toàn được xác định khi tài xế có thể nhìn thấy xe phía sau nằm trọn trong gương chiếu hậu.

Nếu đường có nhiều làn thì người lái xe chú ý mỗi lần chỉ chuyển sang một làn, không chuyển nhiều làn cùng lúc, không chuyển làn khi phía trước, phía sau hoặc hai bên bị khuất tầm nhìn.