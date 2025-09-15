Ô tô có tính năng cảnh báo quá tốc độ mới được cấp chứng nhận an toàn

Ô tô ngày nay an toàn hơn rất nhiều so với các mẫu xe cách đây 20 năm, nhưng giờ đây, IIHS đang nâng cao mục tiêu để đảm bảo thế hệ xe mới sẽ an toàn hơn nữa.

Viện Bảo hiểm An toàn đường bộ Mỹ (IIHS) vừa siết tiêu chí đánh giá để cấp chứng nhận an toàn cho xe. Theo đó, bắt đầu từ năm 2027, ô tô mới bán ra thị trường cần được trang bị công nghệ chống chạy quá tốc độ và hệ thống phát hiện nồng độ cồn ở tài xế thì mới đủ điều kiện xếp hạng Top Safety Pick+.

IIHS cho rằng có thể cứu sống tới 10.000 người mỗi năm nếu các nhà sản xuất ô tô áp dụng công nghệ ngăn chặn người có nồng độ cồn trong máu (BAC) từ 0,08% trở lên cầm lái (Ảnh: IIHS).

Những yêu cầu mới này đã được công bố vào tuần trước trong một cuộc họp với nhóm Các bà mẹ phản đối hành vi lái xe khi say xỉn (MADD). IIHS nhấn mạnh rằng việc chạy xe quá tốc độ và lái xe khi đã uống rượu bia là hai trong số những nguyên nhân lớn nhất gây ra các vụ tai nạn giao thông chết người ở Mỹ.

Hiện tại, chưa có yêu cầu pháp lý nào tại Mỹ buộc các nhà sản xuất ô tô phải trang bị như vậy ở cấp liên bang, mặc dù một số tiểu bang, như Virginia, đã ban hành quy định từ năm 2026 sẽ hạn chế những người lái xe thường xuyên vi phạm quá tốc độ được trang bị công nghệ hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh (ISA).

Trong khi đó tại châu Âu, ô tô buộc phải trang bị ISA. Công nghệ này không hoàn toàn ngăn cản tài xế vượt giới hạn tốc độ, mà chỉ gây khó chịu nếu tài xế làm như vậy, thường là bằng cách phát ra những tiếng bíp bíp. Các nhà sản xuất ô tô thường lắp công tắc cho phép tài xế vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo.

Chủ tịch IIHS, ông David Harkey, phát biểu về tiêu chí đánh giá mới: “Là một phần trong tầm nhìn 30×30 nhằm cắt giảm 30% số ca tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ vào năm 2030, chúng tôi cam kết giải quyết các hành vi nguy hiểm (và thường là bất hợp pháp), vốn là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong hiện nay”.

Và một trong những cách họ dự kiến áp dụng là tận dụng các chương trình đánh giá an toàn uy tín của mình để khuyến khích các nhà sản xuất ô tô trang bị công nghệ an toàn này, giống như trước đây họ từng làm với cấu trúc xe, túi khí và hệ thống tránh va chạm.