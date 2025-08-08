Chiếc SUV lao thẳng vào xe taxi vì lỗi thường gặp ở tài xế Việt

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 7/8 trên đường Láng, đoạn gần nút giao với đường Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, có vẻ như tài xế chiếc SUV màu đen đã bất cẩn thiếu quan sát khi quay đầu xe, dẫn tới va chạm mạnh với xe taxi đang đi thẳng.

Đi kiểu "cướp đường", chiếc SUV lao thẳng vào xe taxi (Nguồn video: Duy Hùng/Giao thông văn minh).

"Rất nhiều người, kể cả khi đi ô tô hay xe máy, có kiểu nhập làn như thế này, không hề biết xe nào đang có quyền ưu tiên, cứ lái xe đi theo bản năng thôi. Thậm chí trong nhiều trường hợp, tài xế bất cẩn gây va chạm còn cho rằng mình đúng và bắt đền, ăn vạ.

Lỗi là cả hai tài xế đều chỉ nhìn thẳng, không nhìn sang ngang. Tôi nghĩ lỗi này xuất phát từ việc thiếu nghiêm túc trong quá trình học luật giao thông khi thi lấy bằng lái", tài khoản Hoàng Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Anh Quang bổ sung: "Xe đen lao ra như vậy thì tài thánh cũng không tránh kịp. Đó là gặp ô tô con chứ nếu gặp xe tải, xe container to hơn, hoặc người đi xe máy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Chưa nói tới việc xe nào có quyền ưu tiên, trước khi nhập làn đường, tài xế phải quan sát hướng phương tiện đi tới chứ sao lại đi thẳng ra như vậy".

Về quy tắc nhường đường, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rằng khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.