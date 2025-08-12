Ô tô con đâm sầm vào xe tải đang quay đầu: Lỗi "kinh điển" của nhiều tài xế

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 11/8 ở Mê Linh, Hà Nội.

Video cho thấy tài xế xe có camera hành trình đã phanh gấp khi thấy ô tô tải quay đầu, nhưng không kịp, có lẽ do tài xế thiếu tập trung, không quan sát và xử lý tình huống từ xa.

Va chạm mạnh tới mức kính lái của ô tô con đã bị nứt. Không rõ tình trạng thương vong (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Tình huống va chạm nguy hiểm trên cho thấy khi lái xe trên đường vắng, tài xế không nên chủ quan "mát ga", mà vẫn cần tập trung quan sát, để có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ. Ngoài ra, việc cài dây an toàn đúng quy định sẽ phát huy tác dụng bảo vệ tài xế và người ngồi trên xe trong những va chạm mạnh và bất ngờ như trong clip.

"Đúng là lỗi kinh điển. Khi đi trên đường vắng, nhiều người có tâm lý chủ quan, phóng nhanh, rồi còn tranh thủ dùng điện thoại lướt mạng, nhắn tin... nên khi có chướng ngại vật bất ngờ là không xử lý kịp, nhiều trường hợp nhầm chân ga cũng vì lý do này.

Trong tình huống trên, cả hai tài xế đều bất cẩn. Xe tải quay đầu quá nhanh, chắc tài xế cũng chủ quan đường vắng. Còn tài xế ô tô con chắc không tập trung quan sát, chứ cái xe tải to như thế, không thể nói là không nhìn thấy từ xa để rà phanh", tài khoản Minh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Rất nhiều người đồng tình với ý kiến này. Nick Anh Dũng bổ sung: "Nghe tiếng phanh cháy lốp của xe con thì có thể phán đoán được là tới gần tài xế mới giật mình đạp phanh. Tài xế xe tải cũng chủ quan, lúc quay đầu mà thấy ô tô con không có dấu hiệu giảm tốc độ là phải dừng lại chờ, chứ nhấn ga qua luôn như vậy thì chịu.

Dù là chỗ được phép quay đầu xe thì cũng phải đảm bảo an toàn và nhường đường cho xe đang đi thẳng. Vì đặc thù kích thước nên xe tải phải lấy cua rộng để quay đầu, nhưng cũng vì thế mà tài xế phải quan sát kỹ hơn, chú ý xe đi thẳng, chứ đúng ra là phải chuyển sang làn bên trái rồi mới được quay đầu".

Trong khi đó, tài khoản Trần Quang nhận xét: "Đâm như vậy tôi thấy vẫn còn là may, chứ với tốc độ đó, lực đâm đó mà ô tô con đâm vào góc thùng xe tải thì sẽ cực kỳ nguy hiểm cho tài xế, đã xảy ra nhiều vụ như vậy rồi".