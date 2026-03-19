Như không có người lái, xe ben đâm sầm vào đuôi xe buýt đang dừng bên đường

Tình huống được cho là diễn ra vào sáng 18/3 ở xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy đường vắng, tầm quan sát của tài xế không bị ảnh hưởng và chiếc xe ben đang chạy ở nửa bên trái của làn đường, chỉ cần tài xế giữ thẳng lái sẽ không xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, xe ben đã lạng dần sang phải và đâm vào đuôi xe buýt đang dừng ở sát lề bên phải để đón học sinh.

Như không có người lái, xe ben đâm sầm vào đuôi xe buýt bên đường (Video: OFFB).

Hiện chưa có thông tin về tình hình thương vong.

"Giống như là xe ben không có người lái vậy. Đường thông hè thoáng, cứ giữ thẳng lái thôi thì đã không xảy ra va chạm. Chủ quan là lỗi kinh điển của các tài xế khi đi trên đường vắng. Tôi nghĩ rằng nếu không có vấn đề bất thường gì về sức khỏe thì có lẽ tài xế xe ben bị mất tập trung do dùng điện thoại", tài khoản Minh Hoàng nhận xét sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Lê Đức đồng tình: "Đi trên đường tôi thấy rất nhiều tài xế xe công nghệ và xe tải mải nhìn điện thoại. Không phải tự nhiên mà có quy định cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Tài xế mất tập trung sẽ không thể xử lý kịp tình huống khi gặp chướng ngại vật bất ngờ. Nhiều trường hợp nhầm chân ga ở ô tô con cũng vì lý do này".

Trong khi đó, tài khoản Anh Quân nêu ý kiến: "Rất nhiều tài xế vừa lái ô tô vừa nhắn tin, xem phim, xem clip. Tôi có thể chắc chắn là ai cũng từng thấy việc đó trên đường mỗi ngày. CSGT cần xử lý mạnh mới dẹp được thói quen xấu này, từ đó góp phần giảm tai nạn giao thông. Không thể chỉ trông đợi vào ý thức của tài xế, việc phạt nghiêm là cách rèn ý thức tốt nhất".