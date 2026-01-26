Nhiều mẫu xe khan hàng, khách Việt có ít lựa chọn khi mua ô tô trước Tết

Đầu năm mới và cận Tết Nguyên đán là dịp cao điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam, do phần đông người dùng có nhu cầu mua sắm ô tô trước lễ đoàn viên, nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch du xuân hay đi lại.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều đại lý xe hơi lại gặp tình trạng khan hàng.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một nhân viên tư vấn bán hàng Toyota tại Hà Nội cho biết đại lý không có sẵn một số mẫu xe để bàn giao, gồm Yaris Cross HEV, Innova Cross và Camry. Trong khi đó, tại một đại lý khác trên địa bàn Thủ đô, danh sách xe khan hàng còn có thêm Corolla Cross.

Nhân viên tư vấn bán hàng trên cho biết, người dùng quan tâm đến những dòng xe trên cần ký hợp đồng đặt cọc và chờ đến cuối tháng 2, tức là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì mới có thể nhận xe.

Những mẫu xe Toyota đang gặp tình trạng khan hàng tại đại lý chủ yếu là những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mẫu Mitsubishi Destinator cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi nhiều đại lý thông báo đã hết xe để bàn giao.

Theo một số nguồn tin, Mitsubishi Destinator gặp vướng mắc liên quan tới thủ tục thông quan, khiến nguồn cung xe mới trong tháng 1 và tháng 2 bị hạn chế. Một số đại lý vẫn còn xe sẵn để giao, song chủ yếu là phiên bản tiêu chuẩn (Premium), số lượng và lựa chọn màu sắc đều hạn chế, có nơi chỉ còn đúng 2 xe.

Ngoài Destinator, các mẫu Mitsubishi Xforce và Xpander cũng ghi nhận tình trạng khan hàng tại một số đại lý, tập trung ở các phiên bản thấp. Phần lớn xe sẵn có là bản cao, nhưng cũng không phải nơi nào cũng đủ tùy chọn màu sắc ngoại thất. Đây đều là những mẫu xe được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Về phía Honda, một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội cho biết lượng xe City còn trong kho không nhiều, có thể không đủ duy trì nguồn cung đến sát Tết Nguyên đán nếu nhà máy không cấp thêm nguồn xe. Ngoài ra, hai dòng HR-V và CR-V e:HEV RS tại cơ sở của anh này cũng không còn sẵn hàng.

Tình trạng khan hàng của nhiều mẫu xe phổ thông khiến người dùng gặp khó trong việc mua sắm, đặc biệt khi nhu cầu lên cao trong dịp cận Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh đó, thị trường xe cũ bất chợt sôi động, khi một số mẫu xe được người dùng quan tâm có tình trạng bị đẩy giá.

Ví dụ, một chiếc Mitsubishi Destinator Ultimate (bản cao nhất) mới được chào bán 945 triệu đồng bởi một người dùng trong TPHCM, dù nhận bàn giao chưa lâu. Mức giá này cao hơn khoảng 30 triệu đồng so với giá lăn bánh của xe mới (áp dụng theo giá ưu đãi 808 triệu đồng ở tháng 12/2025).

Tương tự, một số xe Honda CR-V e:HEV RS “lướt” (đi ít) được chào bán với mức giá đắt hơn xe mới (1,259 tỷ đồng). Nguyên nhân là sản phẩm này hiện hết hàng tại nhiều nơi, do rục rịch chuyển sang lắp ráp trong nước.