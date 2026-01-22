Những màn soán ngôi gây chú ý nhất trên thị trường ô tô Việt năm 2025

Trong năm 2025, có sản phẩm tưởng chừng như đã nắm vững vị thế số 1 phân khúc cạnh tranh, nhưng vẫn bị đánh bại bất ngờ bởi tân binh mở bán chưa lâu. Những màn “soán ngôi” này tạo thêm điểm nhấn cho thị trường ô tô nước ta, đồng thời thể hiện rõ xu hướng thị hiếu của người dùng Việt.

Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross

Từng là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+ ở năm 2024, Mitsubishi Xforce bước sang năm 2025 với nhiều cạnh tranh gắt gao đến từ các đối thủ. Trong đó, Toyota Yaris Cross liên tục bán vượt Mitsubishi Xforce trong nhiều tháng liên tiếp.

Ở 3 quý đầu năm 2025, Toyota Yaris Cross có sức tiêu thụ tốt hơn Mitsubishi Xforce, dù không có ưu đãi giảm giá sâu như đối thủ và sở hữu giá bán lẻ đề xuất cao hơn (650-765 triệu đồng) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với cách biệt doanh số liên tục được duy trì trong nhiều tháng, Toyota Yaris Cross tưởng chừng có khả năng đánh bại đối thủ trực tiếp này ở năm 2025. Thế nhưng, sự bùng nổ của Mitsubishi Xforce trong 3 tháng cuối năm đã lật ngược thế cờ.

Theo đó, doanh số của Xforce đạt 1.854 xe trong tháng 10/2025, tiếp đà tăng trưởng lên mức 2.203 chiếc ở tháng 11 và “chốt sổ” tháng cuối cùng của năm 2025 với kết quả đạt 3.163 chiếc. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross ở chiều ngược lại với số liệu bán hàng liên tục đi xuống.

Ưu đãi lớn lên tới 100% lệ phí trước bạ kết hợp với nguồn cung dư dả được xem là yếu tố chính giúp Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) bứt phá ở những tháng cuối năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự bùng nổ của Xforce giúp mẫu xe này liên tục thu gọn khoảng cách cùng Yaris Cross, để rồi thành công vượt qua đối thủ với lũy kế doanh số năm 2025 đạt 15.254 chiếc. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross tiêu thụ tổng cộng 14.601 xe.

Dù vậy, Mitsubishi Xforce không còn mẫu SUV cỡ B và B+ bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025. Vị trí này thuộc về mẫu xe thuần điện VinFast VF 6 với lũy kế doanh số đạt 23.291 chiếc, bỏ xa các sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong.

VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander

Ngay từ khi được giới thiệu, VinFast Limo Green đã được nhận định là một đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander. Bởi mẫu xe này nhắm trực tiếp tới những người dùng có nhu cầu mua xe chạy dịch, một trong những tệp khách hàng lớn của Xpander.

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng, sở hữu kích thước và không gian nội thất tiệm cận MPV cỡ trung, lớn hơn một mẫu MPV cỡ nhỏ như Xpander (Ảnh: Đại lý VinFast).

Chính thức được bàn giao từ tháng 8, VinFast Limo Green dần để lộ “mũi nhọn” khi có tới 2.120 xe tới tay khách Việt trong tháng 9/2025. Con số này vượt qua Mitsubishi Xpander (1.792 chiếc) và thành công cắt mạch số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm của sản phẩm Nhật.

Sang tháng 10, Limo Green tiếp tục bứt phá với 4.160 xe được bàn giao, bỏ xa Mitsubishi Xpander. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng Limo Green khó lòng cạnh tranh ngôi vị MPV bán chạy nhất năm 2025 với Xpander, do lũy kế doanh số sau 3 tháng bàn giao của xe Việt ở thời điểm đó mới đạt 6.504 chiếc, còn khoảng cách lớn với Xpander (15.082 xe).

Mitsubishi Xpander có giá bán dễ tiếp cận hơn Limo Green, cao nhất lên tới 659 triệu đồng và được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Dù vậy, khách Việt vẫn sẵn sàng chi thêm để sở hữu sản phẩm Việt nhờ không gian rộng rãi hơn, đi kèm chính sách miễn phí sạc đến năm 2027 (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Sang tháng 11, doanh số VinFast Limo Green tăng mạnh với 9.642 xe được bàn giao, qua đó thu hẹp chênh lệch lũy kế doanh số với Mitsubishi Xpander xuống dưới 1.200 chiếc. Đến tháng 12/2025, mẫu xe này tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ 10.981 xe.

Tính chung cả năm 2025, sau 5 tháng mở bán, VinFast Limo Green đạt tổng doanh số 27.127 xe, cao hơn Mitsubishi Xpander (19.891 chiếc), qua đó dẫn đầu phân khúc MPV về lượng xe bán ra trong năm.

Mazda CX-8 và Hyundai Santa Fe

Tại phân khúc SUV hạng D, Ford Everest vẫn là sản phẩm số 1, nắm giữ phần lớn thị phần với tổng cộng 13.056 xe được bán ra trong năm 2025. Tuy nhiên, màn soán ngôi của Mazda CX-8 và Hyundai Santa Fe lại gây chú ý.

Từng là sản phẩm "hot" tại nhóm xe này ở năm 2022, Hyundai Santa Fe có xu hướng sụt giảm trong vài năm gần đây, đặc biệt sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 9/2024. Nguyên nhân chủ yếu là do mẫu xe Hàn Quốc không còn tùy chọn động cơ dầu vốn được khách Việt ưa chuộng, đồng thời sở hữu thiết kế gây tranh cãi.

Thời điểm nâng cấp lên thế hệ mới, Hyundai Santa Fe có 4 phiên bản sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên hoặc tăng áp, đi kèm giá bán dao động 1,069-1,365 tỷ đồng. Đến tháng 12/2025, xe được bổ sung thêm biến thể Hybrid, chốt giá 1,369 tỷ đồng (Ảnh: TC Motor).

Sang năm 2025, Hyundai Santa Fe đặc biệt kén khách, thường xuyên có ưu đãi lên tới 200 triệu đồng. Đỉnh điểm vào tháng 7/2025, một đại lý từng "xả kho" Santa Fe tiêu chuẩn (sản xuất ở năm 2024) với mức giảm 214 triệu, hạ còn 855 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một mẫu C-SUV như Mazda CX-5 (749-969 triệu đồng).

Dù vậy, doanh số của mẫu xe Hàn Quốc vẫn không được cải thiện, thường xuyên duy trì trong khoảng 200 chiếc. Kết thúc năm 2025, Santa Fe tiêu thụ tổng cộng 2.622 xe, giảm 62,2% so với năm 2024.

Nội thất của Hyundai Santa Fe thế hệ mới được đánh giá là hiện đại và nhiều tiện nghi, nhưng vẫn khó thu hút khách Việt (Ảnh: TC Motor).

Sự đi xuống của Hyundai Santa Fe tạo điều kiện cho Mazda CX-8 vươn lên, dù mẫu xe này vốn thường xuyên nằm ở nửa dưới phân khúc SUV hạng D. Trong năm 2025, CX-8 tiêu thụ tổng cộng 2.864 chiếc, tăng 6,3% so với năm 2024, dù ít khi có khuyến mại từ nhà phân phối.

Giới chuyên gia lý giải, Mazda CX-8 cải thiện được sức tiêu thụ trong năm 2025 chủ yếu nhờ giá bán dễ tiếp cận hơn các đối thủ, khởi điểm từ 969 triệu và cao nhất lên tới 1,149 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe này được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối năm 2024, tuy ít có điểm mới nhưng sở hữu thiết kế bắt mắt hơn.