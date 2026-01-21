Khách Việt bớt chuộng sedan hạng B, xe hạ giá quanh năm vẫn khó bán

Trong năm 2025, sự bùng nổ của các dòng xe điện, kết hợp với xu thế đi lên của các sản phẩm gầm cao, đã tác động mạnh tới doanh số các mẫu xe gầm thấp. Thậm chí, ngay cả phân khúc sedan hạng B vốn được khách Việt quan tâm nhờ giá bán dễ tiếp cận cũng có xu thế “hạ nhiệt”.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số của phân khúc sedan hạng B trong năm 2025 đạt 38.939 xe, giảm khoảng 16% so với năm 2024. Đi sâu vào chi tiết, chỉ có 2 trong số 6 sản phẩm ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng, còn lại đều sụt giảm.

Phân khúc này còn mẫu Nissan Almera nhưng không được nhà phân phối công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, đây là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường, với các hoạt động khuyến mại từ nhà phân phối hay đại lý. Những cái tên như Toyota Vios hay Hyundai Accent gần như có ưu đãi quanh năm, với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100% lệ phí trước bạ, giúp khách Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Dù vậy, những sản phẩm này vẫn khó tránh khỏi xu thế sụt giảm. Trong đó, Hyundai Accent ghi nhận doanh số giảm mạnh nhất phân khúc, lên tới 47,6%, hạ còn 7.088 chiếc trong năm 2025. Thậm chí có những tháng trong năm 2025, sức tiêu thụ của Accent còn thua Mazda2.

Hyundai Accent từng là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất năm 2023, với lũy kế doanh số đạt 17.452 chiếc. Sau khi được nâng cấp thế hệ mới vào giữa năm 2024, sức tiêu thụ của sản phẩm này liên tục sụt giảm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự đi xuống của Hyundai Accent đã tạo dư địa để Honda City bứt phá. Dù chưa thể vượt qua Toyota Vios với doanh số 13.424 xe, Honda City vẫn ghi nhận mức tăng 399 xe so với năm 2024, đạt lũy kế 10.899 xe và trở thành “điểm sáng” hiếm hoi trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B nhìn chung suy giảm.

Honda City không có bản giá rẻ hướng tới nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên có ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối ở những tháng cuối năm 2025, giá bán thực tế của City được hạ còn 449-512 triệu đồng, gia tăng khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ.

Honda City là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng B có hệ thống an toàn chủ động (ADAS) ngay từ bản tiêu chuẩn, tạo điểm cân nhắc với những khách hàng ưa thích công nghệ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Vios vẫn là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B, dù doanh số giảm 5,5% so với năm 2024. So với City hay Accent, Toyota Vios thiếu nâng cấp về thiết kế và trang bị, nhưng vẫn “hút” khách nhờ thường xuyên có ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, đặc biệt trong nửa cuối năm 2025.

Ngoài Honda City, Mazda2 là sản phẩm còn lại ghi nhận doanh số tăng trưởng ở năm 2025, cụ thể là 7,3%, đạt 5.465 chiếc. Đây cũng là một sản phẩm có giá bán gần như dễ tiếp cận nhất phân khúc, với mức khởi điểm ưu đãi được hạ còn 399 triệu đồng trong những tháng cuối năm 2025.

Thế nhưng, sức tiêu thụ của Mazda2 khó bùng nổ, chủ yếu do không gian nội thất của mẫu xe này không rộng rãi bằng các đối thủ như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Toyota Vios ở năm 2025 thường xuyên được hạ giá còn 412-491 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, sự đi xuống của phân khúc sedan hạng B trong năm 2025 xuất phát từ nhiều yếu tố. Bên cạnh sự chuyển dịch thị hiếu chung, các mẫu xe điện giá “mềm” ngày càng được những ưa chuộng bởi những người dùng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ. Đây cũng là một trong những tệp khách hàng lớn của phân khúc sedan hạng B.