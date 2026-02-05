Nhà máy của Ford ở châu Âu sẽ sản xuất xe Trung Quốc?

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Geely và Ford đã diễn ra tại bang Michigan (Mỹ) vào tuần trước, theo các nguồn tin thân cận. Đây là một phần trong chuỗi thảo luận kéo dài nhiều tháng, với việc Ford cũng đã cử một phái đoàn sang Trung Quốc gần đây để thúc đẩy tiến trình.

Mẫu crossover thuần điện Geely EX5 EV có thể sẽ được lắp ráp tại một nhà máy của Ford ở châu Âu trong tương lai (Ảnh: Geely).

Dù cả hai hãng xe đều chưa đưa ra thông báo chính thức về khả năng hợp tác, các cuộc thảo luận được cho là xoay quanh việc Geely có thể tận dụng năng lực sản xuất tại các nhà máy của Ford ở châu Âu. Hiện chưa rõ nhà máy nào của Ford đang nằm trong diện được xem xét.

Năm ngoái, Ford đã thông báo nhà máy tại Cologne (Đức) sẽ chuyển sang vận hành một ca từ tháng 1 năm nay. Ngoài ra, Ford còn sở hữu các nhà máy tại Saarlouis (Đức) và Valencia (Tây Ban Nha).

Việc lắp ráp xe điện tại châu Âu sẽ giúp Geely tránh được các mức thuế chống trợ cấp mà Liên minh châu Âu (EU) đang áp dụng đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Hiện tại, Geely Group phải chịu mức thuế bổ sung 18,8%, ngoài thuế suất nhập khẩu tiêu chuẩn 10%. Trước đó, EU từng cân nhắc thay thế thuế quan bằng mức giá nhập khẩu tối thiểu, nhưng các mức thuế hiện hành vẫn đang có hiệu lực.

Đổi lại, Geely sẽ cung cấp cho Ford công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Geely Group sở hữu Afari Technology (Qianli Technology), công ty phát triển hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Đơn vị này gần đây đã giới thiệu hệ thống G-ASD, ứng dụng mô hình WAM – một mô hình hành vi toàn cầu có khả năng tự phản hồi và tự tiến hóa.

Hệ thống G-ASD cho phép xe thực hiện nhiều tác vụ phức tạp, từ điều khiển hệ truyền động, khung gầm, hệ thống thân xe và điện tử, đến khoang lái.

Công nghệ này giúp xe tự động di chuyển trong các bãi đỗ xe ngầm nhiều tầng, xử lý các vòng xuyến, nhận diện trạm thu phí cao tốc hoặc cổng bãi đỗ xe. Hiện G-ASD đang được ứng dụng trên các mẫu xe của Lynk & Co và Zeekr.

Mô hình hợp tác này được đánh giá là mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Geely có thể tối ưu chi phí cho các mẫu xe năng lượng mới tại thị trường châu Âu, trong khi Ford có thể duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy, đặc biệt trong bối cảnh sản lượng xe mang thương hiệu riêng có xu hướng sụt giảm.

Geely không phải là thương hiệu Trung Quốc duy nhất tìm kiếm cơ sở sản xuất tại châu Âu. BYD dự kiến mở nhà máy ở Hungary trong năm nay, và MG cũng đang tích cực tìm kiếm địa điểm ở châu Âu.