Mẫu xe Trung Quốc "hạ knock-out" cả BMW và Porsche

Khi Huawei bắt tay với JAC để ra mắt thương hiệu Maextro cùng mẫu sedan hạng sang S800, không nhiều người tin rằng nó có thể đe dọa Maybach hay Rolls-Royce. Với một thương hiệu Trung Quốc hoàn toàn mới, việc nhắm tới những đỉnh cao của phân khúc xe siêu sang từng bị xem là viển vông.

Thế nhưng chỉ sau một năm, Maextro đã cho thấy họ làm được. Mẫu sedan chủ lực S800 đã trở thành xe bán chạy nhất tại Trung Quốc trong phân khúc giá trên 100.000 USD (2,65 tỷ đồng).

Maextro S800 là mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc trong phân khúc giá trên 100.000 USD (Ảnh: JAC).

Cho đến gần đây, các thương hiệu nước ngoài vẫn thống lĩnh thị trường xe sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vị thế đó đang dần mất đi, khi các thương hiệu nội địa ngày càng "ghi điểm" với người tiêu dùng nước này, kể cả ở những phân khúc cao cấp nhất - điều khó hình dung cách đây chỉ vài năm.

Theo hãng tin Bloomberg, trong tháng 11, Maextro S800 đạt doanh số cao hơn cả BMW 7-Series và Porsche Panamera cộng lại. Trước đó, mẫu xe này cũng đã vươn lên vị trí dẫn đầu từ tháng 9.

S800 thậm chí còn vượt qua Mercedes-Benz S-Class và cả biến thể Maybach.

Thiết kế của S800 được cho là pha trộn giữa phong cách Maybach và Rolls-Royce (Ảnh: JAC).

Một số nguồn tin cho biết thương hiệu Maextro đã nhận 18.000 đơn đặt hàng cho S800 chỉ trong 175 ngày sau khi mẫu xe này ra mắt. Hãng hiện bán hơn 2.000 xe mỗi tháng và đặt mục tiêu nâng công suất lên 4.000 xe/tháng trong thời gian tới.

Yếu tố then chốt đầu tiên dẫn tới thành công của S800 là giá bán. Với chiều dài 5.480mm, Maextro S800 là một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn thực thụ, nhưng giá chỉ dao động từ 708.000 đến 1,02 triệu nhân dân tệ (2,65-3,82 tỷ đồng).

Để so sánh, BMW 7-Series có giá khởi điểm từ 919.000 nhân dân tệ (khoảng 3,44 tỷ đồng), Porsche Panamera từ 1,1 triệu nhân dân tệ (4,12 tỷ đồng), còn Mercedes S-Class từ 1,47 triệu nhân dân tệ (5,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Rolls-Royce Phantom có giá lên tới 8,47 triệu nhân dân tệ (31,72 tỷ đồng).

Tuy nhiên, giá bán cạnh tranh chỉ là một yếu tố. Maextro S800 còn gây ấn tượng mạnh nhờ trang bị "phóng tay", như ba màn hình trên táp-lô, máy chiếu phía sau 40 inch biến hàng ghế sau thành rạp chiếu phim riêng, cửa xe tự động, các nút bấm hiệu ứng pha lê và trần xe kiểu bầu trời sao rõ ràng lấy cảm hứng từ Rolls-Royce.

Maextro S800 có giá thấp hơn Mercedes nhưng trang bị, tiện nghi ngang tầm Maybach (Ảnh: JAC).

Khoang nội thất được hoàn thiện bằng vật liệu gỗ và da cao cấp, trong khi hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) sử dụng bộ giải pháp công nghệ của Huawei.

Theo trang CarNewsChina, mẫu xe siêu sang này sử dụng hệ truyền động điện và bộ pin 94,4kWh, với phạm vi hoạt động 670km và 702km sau mỗi lần sạc đầy pin, theo tiêu chuẩn CLTC.

Ngoài ra, phiên bản mở rộng phạm vi (EREV) - sử dụng động cơ xăng để sạc pin - được cho là đang trong quá trình phát triển, sử dụng bộ pin nhỏ hơn (63,3kWh), dự kiến có phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 258-311km/lần sạc.

Ba màn hình phủ kín táp-lô xe Maextro S800 được cho là lấy cảm hứng từ thiết kế "siêu màn hình" MBUX của Mercedes (Ảnh: JAC).

Trao đổi với kênh CCTV, ông Richard Yu - Chủ tịch mảng Kinh doanh Tiêu dùng của Huawei - cho biết: “Với Maextro S800, lần đầu tiên một thương hiệu Trung Quốc có chỗ đứng vững chắc trong phân khúc xe siêu sang giá 1 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng). Chúng ta đang ở kỷ nguyên thông minh và điện hóa, trong khi chúng tôi có lợi thế về công nghệ thông minh và sự đổi mới sáng tạo”.

Bloomberg nhận định rằng BMW, Mercedes và Audi đang tiếp tục mất thị phần ở Trung Quốc, gặp khó trong việc cạnh tranh với các đối thủ nội địa về giá bán cũng như hàm lượng công nghệ. Thách thức lớn nhất của Huawei lúc này là duy trì đà tăng trưởng, chứ không chỉ tạo ra hiệu ứng ban đầu.

Trong khi đó, YangWang - thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn BYD - cũng đang tấn công phân khúc xe sang tại Trung Quốc với các mẫu như U8 SUV có giá khởi điểm khoảng 150.000 USD hay YangWang U7 được định vị thấp hơn đôi chút, với mức giá từ 628.000 đến 708.000 nhân dân tệ (2,35-2,65 tỷ đồng).