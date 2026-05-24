Đại lý tư nhân bán Honda Super Cub C125 chính hãng, giá kênh gần 40 triệu

Có thể xem Honda Super Cub là một mẫu xe mang tính biểu tượng cao, khi được đông đảo người dùng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ưa chuộng. Ở thế hệ mới nhất, xe vẫn giữ lại một số đường nét cổ điển đặc trưng, thu hút một nhóm khách hàng nhất định.

Honda Việt Nam đang phân phối chính hãng dòng Super Cub C125 nhưng số lượng không nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng cung không đủ cầu. Bên cạnh đó, người dùng còn phải cạnh tranh với đại lý tư nhân, bởi những cơ sở này thường mua lại xe để bán chênh giá kiếm lời.

Ví dụ, một đại lý xe máy tư nhân tại Hà Nội đang chào bán Honda Super Cub C125 bản Đặc biệt (màu sơn đen nhám) với mức giá 123 triệu đồng, tức chênh gần 36 triệu đồng so với giá niêm yết 87,3 triệu đồng. Người bán cho biết, khách mua xe vẫn được hưởng chính sách bảo hành chính hãng 3 năm.

Honda Super Cub C125 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, phun xăng điện tử, sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,15Nm (Ảnh: Tuấn Việt).

Nguyên nhân khiến cơ sở tư nhân trên tự tin rao bán chiếc Super Cub trên với giá cao đến vậy là trong đại lý chính hãng, dòng xe này cũng không được bán đúng giá bán lẻ đề xuất. Theo tìm hiểu của phóng viên, có nơi chào bán phiên bản này với mức giá lên tới 125 triệu đồng.

Trong khi đó, biến thể Tiêu chuẩn (màu sơn xanh dương hoặc xanh xám) đang được rao bán với mức giá 108 triệu đồng, tức chênh gần 22 triệu đồng so với giá niêm yết 86,3 triệu đồng.

Trang bị của Honda Super Cub C125 có một số điểm nhấn như đèn chiếu sáng LED, màn hình LCD toàn phần, chìa khóa thông minh Smart Key (Ảnh: Tuấn Việt).

Dù xe có giá bán thực tế không rẻ, thậm chí gần bằng một mẫu xe tay ga phân khối lớn như Yamaha XMAX 300 (140 triệu đồng), nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh vẫn chịu chi để sở hữu Honda Super Cub C125. Do đó, ngoài phân phối xe chính hãng, các đại lý xe máy tư nhân còn nhập thêm phiên bản đặc biệt của dòng xe này về Việt Nam.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, từng có cơ sở tư nhân đem về mẫu Honda Super Cub Custom Edition vào tháng 4. Đây là phiên bản đặc biệt được giới thiệu bởi CUB House by Honda tại Thái Lan, với giá bán được phía đại lý công bố giá lên tới 179 triệu đồng.