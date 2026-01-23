Cứ 10 ô tô mới bán ra tại châu Âu thì có 1 xe đến từ Trung Quốc

Những năm qua, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lặng lẽ mở rộng hoạt động tại châu Âu, và đến nay sự hiện diện của họ ngày càng rõ rệt, khiến các hãng xe nội địa phải dè chừng.

Tháng 12/2025, ô tô mang thương hiệu Trung Quốc đã chiếm tỷ trọng cao nhất từ trước tới nay trong tổng doanh số toàn thị trường châu Âu. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị trường nói chung khởi sắc, với cả doanh số tháng 12 và tổng doanh số năm 2025 đều cao hơn năm trước đó.

Ô tô Trung Quốc đang mở rộng thị phần tại châu Âu (Ảnh minh họa: Carscoops).

Số liệu từ Dataforce - thu thập khoảng 98% doanh số tại các thị trường EU, Anh và EFTA - cho thấy 13.295.075 xe mới đã được bán ra tại châu Âu trong năm 2025, tăng đáng kể so với con số 12.994.720 xe của năm 2024.

Sự bùng nổ doanh số

Theo Auto News, tháng 12 đóng vai trò then chốt trong mức tăng trưởng cả năm của thị trường ô tô châu Âu. Doanh số theo tháng tăng từ 1.070.043 xe lên 1.151.209 xe, nhờ kết quả tích cực tại nhiều thị trường lớn, trong đó có Anh.

Không chỉ là sự phục hồi chung của thị trường, tháng 12 còn đánh dấu lần đầu tiên các thương hiệu ô tô Trung Quốc bán vượt 100.000 xe trong một tháng tại châu Âu, cụ thể là 109.864 chiếc, chiếm 10% thị phần.

Tính riêng tháng 12, doanh số xe Trung Quốc tăng tới 126%. Còn xét cả năm, các thương hiệu này bán được tổng cộng 810.982 xe, tăng 99% so với năm 2024.

Kết quả đó giúp các thương hiệu Trung Quốc chiếm 6,1% thị phần ô tô châu Âu vào cuối năm 2025. Con số này chưa phải quá lớn, nhưng xu hướng tăng trưởng đang rất rõ rệt.

Hãng xe Trung Quốc nào tăng trưởng mạnh nhất ở châu Âu?

Đó là SAIC - chủ sở hữu thương hiệu MG. Năm ngoái, SAIC bán được 307.812 xe tại châu Âu, tăng từ 244.121 xe của năm trước đó. Riêng MG đóng góp 307.282 xe, còn lại 530 xe đến từ thương hiệu Maxus.

Đứng thứ hai là BYD, với doanh số năm 2025 đạt 186.612 xe, tăng vọt so với con số 49.590 xe bán ra trong năm 2024. Kết quả này chủ yếu nhờ các mẫu xe ăn khách như Seal U, Dolphin Surf, Sealion 9 và Seal. Riêng Seal U đạt doanh số 79.407 xe, và với 72.667 chiếc là bản hybrid cắm sạc (PHEV), nó trở thành mẫu PHEV bán chạy nhất châu Âu năm 2025.

Mẫu BYD Seal U là xe PHEV bán chạy nhất châu Âu năm 2025 (Ảnh: BYD).

Bám sát BYD là Chery, với 120.207 xe bán ra trong năm 2025, tăng mạnh so với chỉ 17.038 xe của năm 2024.

Trong khi đó, thương hiệu Jaecoo gây ấn tượng đặc biệt khi doanh số tăng từ 2.490 xe lên 56.944 xe. "Người anh em" Omoda cũng ghi nhận mức tăng trưởng lạc quan - từ 14.540 xe lên 52.950 xe.

Tập đoàn Geely cũng đạt kết quả tích cực, với 400.725 xe bán ra tại châu Âu trong năm ngoái. Đóng góp lớn nhất - 332.226 xe - đến từ Volvo, thương hiệu đã thuộc về Geely từ năm 2010.

Các thương hiệu khác của Geely, như Geely Auto, Lynk & Co, Polestar và Zeekr, cũng đều tăng trưởng. Riêng Polestar đạt doanh số 47.579 xe, tăng so với 30.546 xe của năm trước đó, chủ yếu nhờ mẫu Polestar 4, đóng góp 26.316 xe.

Một cái tên khác đang lên là Leapmotor - thương hiệu được Stellantis hậu thuẫn - vươn lên vị trí thứ sáu trong nhóm các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu, với 33.567 xe bán ra.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc giờ đây bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu lâu đời trong bảng xếp hạng doanh số tại châu Âu.

MG chốt năm 2025 ở vị trí thứ 16 toàn thị trường châu Âu, đứng trên các tên tuổi như Cupra, Nissan và Fiat.

Trong khi đó, BYD đứng thứ 22, vượt qua Suzuki, Mini và Mazda.

Jaecoo, Omoda và Polestar cũng lọt vào top 35 thương hiệu bán chạy nhất châu Âu.