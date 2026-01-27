Mẫu xe Trung Quốc giống Range Rover bán chạy hơn hàng thật

Jaecoo 7 đang tạo nên cơn sốt trên thị trường ô tô Anh quốc, thậm chí còn bán chạy hơn Mini Cooper và Tesla Model 3 trong tháng 12/2025.

Dù bị chê trong các bài thử xe, mẫu SUV mang dáng dấp Evoque này lại có lợi thế giá rẻ hơn tới 14.000 bảng Anh (khoảng 19.000 USD) so với "bản gốc".

Với ngoại hình có nhiều nét tương đồng, mẫu Jaecoo 7, hay Jaecoo J7, được xem như Range Rover Evoque phiên bản giá rẻ - “Range Rover Temu” (Ảnh: Jaecoo).

Nhiều người trước đây có thể thậm chí chưa từng nghe đến thương hiệu Jaecoo của tập đoàn ô tô Chery (Trung Quốc), và phần lớn người mua xe tại Anh cũng vậy, cho đến tháng 2/2025, khi hãng chính thức ra mắt tại thị trường này.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Jaecoo có thể nói là rất ấn tượng. Trong vòng chưa đầy một năm có mặt trên thị trường, Jaecoo đã trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Anh.

Tính đến cuối năm 2025, Jaecoo đã bán được 28.000 xe tại Anh, chiếm 1,4% thị phần, vượt nhiều thương hiệu lâu đời như Honda, Citroën và thậm chí cả Porsche, theo hãng tin Bloomberg.

Chưa dừng lại ở đó, Jaecoo 7 đã trở thành mẫu xe bán chạy thứ 6 tại Anh trong tháng 12, với doanh số vượt qua Mini Cooper thế hệ mới, Tesla Model 3 và Nissan Juke.

Mẫu SUV này cũng bán chạy hơn MG HS, một cái tên Trung Quốc khác nhưng mang thương hiệu Anh quen thuộc với người tiêu dùng bản địa hơn.

Đáng chú ý, tại Trung Quốc, cùng một mẫu xe này được bán dưới thương hiệu Chery với nhiều tên gọi khác nhau tùy theo hệ truyền động, bao gồm Tansuo 06, Tiggo 7 High Energy và Fulwin T6. Trong khi đó, tại một số thị trường khác, như Việt Nam, mẫu xe này có tên gọi Jaecoo J7.

Người dùng mê mẩn bất chấp khuyến cáo của giới chuyên môn

Jaecoo 7 vẫn đạt được những kết quả kinh doanh đáng chú ý, bất chấp việc mẫu xe này bị đánh giá thấp trong nhiều bài thử xe. Tạp chí What Car?, một trong những ấn phẩm tư vấn mua xe uy tín hàng đầu tại Anh, chỉ chấm Jaecoo 7 2/5 sao và thậm chí khuyến cáo người tiêu dùng “tốt nhất nên tránh xa” mẫu xe này.

Không chỉ What Car?, nhiều tạp chí và website ô tô danh tiếng khác cũng đưa ra những nhận định thiếu tích cực về Jaecoo 7.

Vậy điều gì khiến mẫu xe này vẫn thu hút được khách hàng? Theo lý giải từ nhà sản xuất, Jaecoo 7 ghi điểm nhờ thiết kế nội thất hiện đại, danh sách trang bị phong phú và chế độ bảo hành lên tới 7 năm, dài hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường.

Đáng chú ý, chính What Car? cũng thừa nhận những ưu điểm kể trên, dù vẫn chỉ trích chất lượng vận hành, khả năng xử lý, hiệu suất động cơ, hệ thống giải trí cũng như việc các hệ thống an toàn can thiệp quá mức trên Jaecoo 7.

“Range Rover giá rẻ”

Với phần lớn khách hàng, sức hút lớn nhất của Jaecoo 7 nằm ở việc họ sở hữu một mẫu SUV có ngoại hình rất giống Range Rover Evoque, nhưng giá bán thấp hơn khoảng 14.000 bảng Anh so với xe chính hãng. Đáng chú ý, mẫu Evoque “xịn” thậm chí còn không lọt top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Anh.

Theo Bloomberg, Jaecoo 7 trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội đến mức nhiều người gọi vui mẫu xe này là “Temu Range Rover”, cách gọi mang tính châm biếm nhằm nhấn mạnh việc Jaecoo 7 có thiết kế tương đồng Evoque nhưng được bán với mức giá rẻ hơn đáng kể.

Cách ví von này thường được dùng cho những sản phẩm có hình thức giống hàng cao cấp, thương hiệu lớn, nhưng được bán với giá thấp, tương tự cách gọi “Louis Vuitton phiên bản Shopee” quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Xét về sức mạnh, phiên bản tiêu chuẩn của Jaecoo 7 không quá nổi bật khi sử dụng động cơ xăng 1.6 lít, công suất 143 mã lực. Dù vậy, với giá khởi điểm 30.115 bảng Anh, tương đương hơn 1 tỷ đồng, mẫu SUV này vẫn được xem là “món hời” so với số tiền bỏ ra.

Trong khi đó, Range Rover Evoque bản thấp nhất có công suất 158 mã lực nhưng giá bán lên tới 44.755 bảng Anh, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Jaecoo còn cung cấp Jaecoo 7 hybrid sạc điện với giá 35.165 bảng Anh. Mẫu Jaecoo 5 nhỏ hơn, thiết kế theo cùng phong cách, có giá từ 24.505 bảng Anh, hoặc 27.505 bảng Anh đối với bản thuần điện.

Với mức giá như vậy, không khó hiểu khi nhiều người tiêu dùng Anh sẵn sàng bỏ qua những đánh giá kém tích cực từ giới chuyên môn. Doanh số tăng trưởng nhanh cũng khiến Chery được cho là đang cân nhắc khả năng xây dựng nhà máy tại Anh.

Jaecoo không phải là thương hiệu Trung Quốc duy nhất tạo được dấu ấn tại thị trường này. BYD Seal U DM-i đang là mẫu xe plug-in hybrid bán chạy nhất tại Anh, trong khi BYD nắm giữ khoảng 2,5% thị phần ô tô.

Các hãng xe Trung Quốc đang nhanh chóng làm thay đổi cục diện ngành ô tô toàn cầu. Tại Anh, cứ 10 xe mới bán ra thì có 1 xe đến từ Trung Quốc, gấp đôi so với thị phần của một năm trước. Trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc chiếm 17 trong số 20 mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới.