Người phụ nữ rẽ trái trước mũi xe đầu kéo, bị cuốn vào gầm tử vong

Tình huống diễn ra vào ngày 9/10 ở khu vực ngã tư quốc lộ 13 giao nhau với đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương, thuộc thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).

Có lẽ người phụ nữ đi xe máy chủ quan cho rằng mình di chuyển chậm, đã bật xi-nhan nên tài xế ô tô sẽ nhìn thấy và nhường đường. Tuy nhiên, ở vị trí ghế ngồi của tài xế, góc quan sát cũng không được rõ như hình ảnh do camera hành trình ghi lại, mà bị che khuất do xe cao.

Người phụ nữ tạt ngang xe đầu kéo để rẽ, bị cuốn vào gầm (Video: CTV).

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ đã bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Kinh nghiệm rút ra từ tình huống trên là người điều khiển xe hai bánh, và cả ô tô cỡ nhỏ, cần lưu ý tránh di chuyển vào khu vực điểm mù của ô tô cỡ lớn, như xe tải, xe container... Đó là các vị trí ở sát hai bên, phía trước, và phía sau xe.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: ST).

Các hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm do điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường dù ngày càng phổ biến nhưng vẫn chưa phải là trang bị tiêu chuẩn trên mọi dòng xe tải, xe container.. Tài xế xe tải, xe container chủ yếu vẫn phải phụ thuộc vào hệ thống gương phức tạp và kinh nghiệm quan sát.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp tài xế tránh nguy cơ tai nạn, đặc biệt là khi điều khiển các xe siêu trường, siêu trọng.