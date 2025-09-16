Người dùng ô tô vẫn thích dùng núm chỉnh âm vật lý: Có dữ liệu chứng minh

Nhìn vào nội thất của hầu hết các mẫu ô tô hiện đại, dễ dàng nhận thấy một trang bị gần như đã biến mất: các nút bấm và núm xoay.

Một số hãng xe chọn sử dụng màn hình, cho rằng việc phải dò tìm menu khi đang lái xe ở tốc độ 110km/h vẫn đáng để tiết kiệm không gian. Một số hãng còn tiến xa hơn, thay thế nút vật lý bằng các phím cảm ứng hoặc thanh trượt. Nhưng kiểu thiết kế tối giản này sẽ không chi phối tương lai của BMW.

Thiết kế màn hình cỡ lớn khiến không gian nội thất trông hiện đại hơn, thoáng mắt hơn, nhưng khá bất tiện cho người dùng và đôi khi có thể gây mất an toàn (Ảnh: BMW).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Stephan Durach, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển giao diện người dùng (UI/UX) của BMW, chia sẻ với BMW Blog rằng hãng đã sử dụng hàng triệu dữ liệu để quyết định cách thiết kế nội thất mẫu iX3 mới. Theo đó, có một số nút và núm xoay mà các nhà thiết kế không thể loại bỏ; trong đó quan trọng nhất chính là núm chỉnh âm lượng.

Ông Durach cho biết BMW đã thu thập dữ liệu từ hơn 10 triệu xe để tìm hiểu xem khách hàng sử dụng xe như thế nào. Ông cũng từng tiết lộ trong một báo cáo trước đó rằng người lái không sử dụng Apple Maps trên CarPlay nhiều như tưởng tượng, nhưng núm chỉnh âm lượng thì lại vô cùng quan trọng.

“Thống kê của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng mọi người dùng núm chỉnh âm lượng khá thường xuyên, dù chỉ để tắt tiếng; khi đó chỉ cần một lần nhấn. Có thể chỉ cần một nút tắt tiếng là đủ, nhưng chúng tôi thấy khách cũng muốn thay đổi mức âm lượng”, ông nói.

Công ty nhận thấy tài xế vẫn thích dùng núm chỉnh âm lượng truyền thống, dù trên vô lăng đã có phím điều khiển. Ông Durach cũng tiết lộ rằng các nút chỉnh cửa sổ và gương chiếu hậu là những tính năng thiết yếu khác mà BMW cho rằng không thể cắt bỏ. “Tôi không nghĩ rằng loại bỏ hết nút bấm là một ý tưởng hay”, ông nói.

Trên thực tế, việc có hay không có nút vật lý gây tranh cãi đến mức đã có những vụ kiện. Volkswagen từng cam kết sẽ đưa các nút bấm trở lại, nhưng điều đó không ngăn được hai khách hàng nộp đơn kiện hãng vào tháng trước, cáo buộc rằng các phím cảm ứng trên vô lăng quá nhạy, có thể dẫn tới việc vô tình kích hoạt một số tính năng, gây nguy hiểm cho người sử dụng xe.

Đầu năm nay, Ferrari thừa nhận rằng họ đã mắc sai lầm khi loại bỏ các nút điều khiển vật lý. Hyundai thì hứa sẽ giữ lại nút bấm, cho rằng chúng an toàn hơn cho người lái, nhưng một mẫu SUV mới ra mắt cho thấy hãng này cũng không tránh khỏi xu hướng, giống như Mazda.

Hãng xe Nhật gần đây đã giới thiệu mẫu CX-5 thế hệ thứ ba chỉ với một màn hình trên bảng táp-lô và vô lăng đầy nút bấm. Theo Mazda, họ đã thiết kế khoang lái tối giản các nút vật lý trên bảng điều khiển trung tâmf dựa trên phản hồi từ khách hàng, dù vẫn giữ lại nhiều nút bấm chức năng trên vô lăng.

Aston Martin thậm chí còn lập hẳn một nhóm và tạo ra chỉ số “độ bực bội” để đo lường mức độ khó chịu của các kỹ sư và nhà thiết kế khi phải tìm kiếm một chức năng trong menu. Đây là một cách tiếp cận thông minh, và có thể giúp hãng giành được xếp hạng an toàn tốt hơn tại châu Âu.