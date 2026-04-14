Người dùng nói về chiếc Corolla Cross bung túi khí dù không có va chạm

Vụ việc chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ kích hoạt túi khí rèm và túi khí bên phụ khi đang lưu thông trên đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội ở tốc độ khoảng 60km/h thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả.

Mặc dù xe không xảy ra va chạm, túi khí rèm bên phụ của chiếc Toyota Corolla Cross vẫn được kích hoạt (Ảnh: Quang Văn).

Theo kết luận ban đầu của Toyota Việt Nam, xe tải chạy song song bị nổ lốp đã tạo ra sóng xung kích, dẫn đến việc kích hoạt hệ thống túi khí rèm và túi khí trước ghế phụ trên xe Corolla Cross. Việc kích hoạt này phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, đây là trường hợp hiếm gặp khi tham gia giao thông tại Việt Nam, khiến độc giả có nhiều thắc mắc.

Anh Nguyễn Tú ở Liễu Giai (Hà Nội) có ý kiến về tình huống thực tế trên đường: “Tôi theo dõi vụ việc này từ thời điểm thông tin mới được đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, xe tải nổ lốp sau bên phải, tức là khoảng cách từ vị trí nổ lốp bên phải đến chiếc Corolla Cross chạy song song khá lớn và gặp phải nhiều vật cản. Liệu áp suất của vụ nổ lốp có thể mạnh đến vậy không?”.

Corolla Cross là một trong những dòng xe được yêu thích của Toyota tại Việt Nam (Ảnh: TMV).

Là một người đã sử dụng xe Toyota và Lexus lâu năm, anh Nguyễn Tú rất tin tưởng về chất lượng cũng như các tính năng bảo vệ người ngồi bên trong của xe Toyota. Tuy nhiên, vì đây là một trường hợp hiếm gặp, vị khách hàng này mong muốn Toyota Việt Nam chia sẻ kỹ hơn.

“Tôi cũng đã xem đoạn video mà chủ xe đăng tải ngay sau khi sự việc diễn ra. Có vẻ như phần vỏ xe bên túi khí bung ra không bị móp méo hay có dấu hiệu gì khác biệt. Trong quá trình kiểm tra chiếc xe, liệu Toyota Việt Nam có ghi nhận được thông số trên cảm biến túi khí bên phải của xe hay không?”, anh Nguyễn Tú băn khoăn.

Đồng quan điểm với anh Nguyễn Tú, người dùng Thế Anh tại Võ Chí Công (Hà Nội) có chung thắc mắc: “Tôi thấy khoảng cách từ vị trí nổ lốp đến hông bên phải của chiếc Corolla Cross là khoảng 6m, vậy áp suất gây ra từ vụ nổ lốp có thể tác động đến cảm biến túi khí bên hông xe không?

Toyota Việt Nam có những số liệu cụ thể về áp suất gây ra từ vụ nổ lốp xe hay sự biến dạng của cửa xe nào hay không? Tôi cũng biết nếu đứng gần một vụ nổ lốp xe tải thì nguy cơ thương vong rất cao, nhưng khoảng cách ở tình huống này cũng tương đối lớn”.

Bên cạnh đó, anh Thế Anh cũng bày tỏ sự thán phục đối với người cầm lái chiếc Corolla Cross trong tình huống này, vì khi xe đang di chuyển trên đường cao tốc và gặp phải tình huống nổ túi khí như vậy mà vẫn vững tay lái là điều đáng khen ngợi.

Trong khi đó, anh Vinh Nguyễn, một chuyên gia đào tạo lái xe an toàn, đồng thời là một tay đua ô tô, cho rằng phần lớn người lái sẽ bị choáng khi gặp tình huống nổ túi khí ô tô.

“Mặc dù tôi chưa bao giờ trực tiếp ở trong tình huống đang cầm lái mà xe nổ túi khí, nhưng từng có những thí nghiệm cho nổ túi khí ở bên ngoài ô tô để kiểm tra. Tôi cũng bị choáng”, anh Vinh nói.

Chuyên gia lái xe an toàn Vinh Nguyễn (Ảnh: NVCC).

Đối với trường hợp chiếc Toyota Corolla Cross bị nổ túi khí trên đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, chuyên gia lái xe an toàn Vinh Nguyễn cho biết: “Sự việc túi khí bất ngờ phát nổ mà không có va chạm cũng không hiếm trên thế giới. Do cấu tạo cảm biến kích nổ có thể kích hoạt ngoài dự kiến bởi các loại sóng xung kích, hoặc sự biến đổi đột ngột của gia tốc, các hiện tượng được ghi nhận bao gồm va chạm dưới gầm, phanh gấp đột ngột... đã từng kích hoạt túi khí.

Ngoài ra, các hư hỏng trong hệ thống túi khí, bao gồm các thành phần kích nổ có thể bị biến đổi bởi thời tiết ẩm, sai sót của thợ xe trong quá trình sửa chữa hay vệ sinh xe cũng khiến cho túi khí hoạt động không chính xác. Tôi từng biết có xe bị ngập nước khiến cho hệ thống điều khiển túi khí hoạt động không chuẩn”.

Cũng theo anh Vinh Nguyễn, việc Toyota Việt Nam công bố việc xe tải nổ lốp tạo ra các sóng xung kích (shock wave) dẫn đến việc túi khí bên của xe chạy bên cạnh bị kích hoạt là có căn cứ.

Anh Trường Vinh, quản lý xưởng CarPlus (Hà Nội), cho biết, với kinh nghiệm làm xe châu Âu lâu năm, thông thường, cảm biến va chạm nằm ở đầu xe. “Khi điều khiển ô tô chạy ở tốc độ cao mà gặp phải tình huống nổ túi khí thì rất nguy hiểm, người lái dễ bị giật mình và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn”, anh nói.

Trong khi đó, chuyên gia đào tạo lái xe Tiến Trần lại có những chia sẻ về khoảnh khắc nổ túi khí sau va chạm: “Tôi đang chạy trong đường đua địa hình, xe bay qua dốc, chúi đầu xuống và va chạm mạnh, túi khí vô lăng và ghế phụ phía trước bung ra. Tôi quá bất ngờ, phải một lúc sau mới định thần, rồi ra khỏi xe. May mắn là tôi cài dây an toàn nên giữ được vị trí ngồi và không bị túi khí tác động”.

Chuyên gia đào tạo lái xe an toàn Tiến Trần (Ảnh: NVCC).

Chuyên gia lái xe an toàn này cũng đưa ra một số lời khuyên cho người lái khi bất ngờ gặp phải tình huống túi khí kích hoạt. Theo anh Tiến, người ngồi ở mọi vị trí trên xe cần luôn cài dây an toàn, không để đồ đạc ở các vị trí túi khí được kích hoạt và hạn chế đặt tay vào vị trí túi khí vô lăng nếu không cần thiết.

Túi khí bung trên chiếc Ford Ranger của anh Tiến Trần (Ảnh: NVCC).

Anh Tiến cũng cho biết thêm, khi gặp trường hợp xe kích hoạt túi khí, người dùng nên gọi xe cứu hộ để kéo ô tô về sửa chữa. Mặc dù xe có thể di chuyển được bình thường, việc không còn túi khí sẽ không đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe khi di chuyển về xưởng dịch vụ.