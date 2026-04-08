Mỹ cân nhắc cấm vĩnh viễn loại túi khí nguy cơ gây tai nạn tử vong

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA), thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, hôm 2/4 đã công bố kết quả điều tra cho thấy các cụm bơm túi khí kém chất lượng từ Trung Quốc là nguyên nhân gây ra 10 trường hợp tử vong và 2 ca chấn thương nghiêm trọng trong 12 vụ tai nạn xảy ra trong 3 năm qua.

Cả 12 vụ tai nạn đều liên quan đến cụm bơm túi khí phía trước dành cho người lái, do công ty Jilin Province Detiannuo Safety Technology Co., Ltd. (DTN) của Trung Quốc sản xuất. Theo đó, các cụm bơm đã bị nứt vỡ trong quá trình va chạm của xe. Thay vì bơm phồng túi khí để bảo vệ người lái, chúng phát nổ, bắn các mảnh kim loại lớn vào ngực, cổ, mắt và mặt của tài xế.

Một cụm bơm DTN được lắp trong cụm túi khí có dán nhãn với dãy số nhận dạng đặc trưng và mã vạch, phần nắp cụm bơm cũng được đánh dấu bằng số sê-ri của DTN (Ảnh: NHTSA).

NHTSA đã mở cuộc điều tra đối với cụm bơm túi khí DTN từ tháng 10/2025. Kết luận ban đầu cho thấy các bộ phận này có lỗi liên quan đến an toàn.

Theo quy định pháp luật, NHTSA phải lấy ý kiến công chúng và tạo cơ hội để DTN cung cấp thông tin phản biện đối với kết luận này. NHTSA vẫn đang điều tra xem có bao nhiêu cụm bơm túi khí đã được nhập lậu vào Mỹ, và sẽ quyết định liệu có cần triển khai lệnh cấm vĩnh viễn đối với sản phẩm này tại thị trường Mỹ hay không.

Mặc dù tất cả các vụ tai nạn được ghi nhận xảy ra trên xe Chevrolet Malibu và Hyundai Sonata, NHTSA chưa có đủ dữ liệu để khẳng định rủi ro chỉ giới hạn ở các dòng xe này.

NHTSA khuyến cáo chủ xe và người mua xe đã qua sử dụng cần tìm hiểu kỹ lịch sử phương tiện, và đảm bảo xe được trang bị cụm bơm túi khí chính hãng. Những người không nắm được lịch sử xe nên yêu cầu báo cáo kiểm tra.

Xe cần được kiểm tra nếu từng gặp tai nạn có kích hoạt túi khí từ năm 2020 nhưng không được sửa chữa tại đại lý chính hãng. Nếu xe từng xảy ra va chạm khiến túi khí bung, cần lập tức đưa đi kiểm tra tại các cơ sở sửa chữa uy tín để đảm bảo cụm bơm thay thế là hàng hợp pháp, tương đương linh kiện gốc.

Nếu phát hiện xe được trang bị cụm bơm túi khí DTN nói trên, không nên tiếp tục vận hành cho đến khi nó được thay thế bằng linh kiện chính hãng.