Nổi bật tuần qua: Cô gái đi xe máy thoát chết khó tin trước mũi xe ben

Cô gái đi xe máy thoát chết khó tin trước mũi xe ben

Tình huống giao thông thót tim xảy ra vào chiều 6/4 tại thành phố Hải Phòng. Video từ camera hành trình trên xe ben và camera giám sát ven đường ghi lại cho thấy cô gái đi xe máy ngay trước mũi xe ben, vô tình lọt vào điểm mù của tài xế, nên đã bị chiếc xe ben tông trúng và đẩy đi suốt một quãng đường dài.

Chỉ đến khi những người ven đường cảnh báo, tài xế chiếc xe ben mới biết có người bị mắc kẹt trước mũi xe và dừng lại. Điều may mắn là cô gái vẫn giữ vững được tay lái nên không ngã xuống đường và không bị cuốn vào gầm xe ben.

Vụ va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Vụ va chạm giao thông được camera hành trình ghi lại đã gây ra nhiều tranh cãi về phương tiện có lỗi, khi hình ảnh từ video cho thấy chiếc xe gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường ưu tiên, trong khi đó chiếc xe cắt ngang dường như đã đi vào giao lộ trước.

Hai du khách nước ngoài trượt ngã trước mũi xe tải

Hai du khách nước ngoài chở nhau bằng xe máy, khi đi qua đoạn đường cong đã không làm chủ được tay lái khiến cả hai bị trượt ngã ngay trước mũi chiếc xe tải đi ngược chiều.

May mắn xe tải đang di chuyển với tốc độ chậm trong tình huống này nên tài xế đã kịp thời phanh lại, giúp tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế xe ben bị xử phạt vì vượt ẩu

Dù đoạn đường cua hẹp và khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe ben vẫn cố tình lấn làn để vượt, suýt gây ra tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.

Đoạn video ghi lại tình huống vượt ẩu này đã được người dùng gửi đến cho Cục Cảnh sát giao thông.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của tài xế xe ben đã vi phạm lỗi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”, với mức xử phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế chiếc xe ben đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao và xin chấp hành việc xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tình huống va chạm vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Người đi xe máy và tài xế chiếc ô tô đều không giảm tốc độ để quan sát khi qua ngã tư, dẫn đến một tình huống va chạm mạnh giữa hai phương tiện.

Tai nạn dồn toa vì không giữ khoảng cách an toàn

Dù các xe trước đã giảm tốc độ để dừng chờ đèn đỏ, các phương tiện đi sau vẫn không xử lý đủ nhanh để dừng lại, dẫn đến một vụ tai nạn dồn toa. Tình huống cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Người đi xe máy đâm ngang hông ô tô đang quay đầu

Người đi xe máy lao đi với tốc độ cao, khi gặp ô tô quay đầu đã không kịp xử lý, dẫn đến tình huống va chạm giữa hai phương tiện.

Dù đoạn đường không có vạch kẻ liền, việc quay đầu ô tô giữa đường là hành vi vi phạm luật giao thông, do vậy, tài xế chiếc ô tô vẫn là người có lỗi trong tình huống này.

Tài xế xe tải và xe rác bị xử lý vì cố tình vượt đường sắt khi chắn đã đóng

Dù đèn cảnh báo đã bật sáng và chắn tàu đã hạ xuống, tài xế một chiếc xe tải và xe rác tại tỉnh Gia Lai vẫn cố tình vượt đường sắt, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Dựa vào hình ảnh do camera giám sát ghi lại, phòng CSGT Gia Lai đã xác minh và lập biên bản xử lý các tài xế vi phạm.

Thanh niên đi xe máy suýt trả giá đắt vì vượt ẩu

Nam thanh niên đầu trần, chạy xe máy vượt ẩu ở đoạn đường hẹp và khuất tầm nhìn, suýt đối đầu với một chiếc xe tải chạy ngược chiều. May mắn người này vẫn kịp lách vào khoảng trống giữa hai chiếc xe tải, giúp giữ được mạng sống.

Tài xế phanh gấp khi phát hiện em bé đột ngột lao ra đường

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã buộc phải phanh gấp khi phát hiện em bé từ trong nhà đột ngột lao ra giữa đường.

Tình huống giao thông là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt với những gia đình ở gần đường, cần phải luôn để mắt đến trẻ, tránh những tai nạn có thể xảy ra khi trẻ chạy ra đường.

Người phụ nữ suýt gặp nạn vì sang đường như chỗ không người

Người phụ nữ đi xe máy điện bất ngờ chuyển hướng sang đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế chiếc xe đi cùng chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.