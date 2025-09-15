Người dùng tố xe Mazda bất ngờ bung túi khí dù không có va chạm

Chủ một chiếc Mazda CX-60 tại Đức cho biết túi khí rèm bên hông bất ngờ bung khi xe đang chạy trên đường cao tốc Autobahn ở tốc độ 140km/h (Ảnh: u ppnda/Reddit).

Người lái chỉ bị bỏng nhẹ, và Mazda đã nhanh chóng sắp xếp cứu hộ, kéo xe về xưởng.

Sự cố được chính chủ xe CX-60 chia sẻ trên mạng xã hội Reddit. Anh kể lại rằng khi xe đang chạy gần Bielefeld, túi khí rèm bên phải đột ngột bung ra. Xe không hề bị tai nạn, cũng không lao qua cú xóc nào lớn khiến cảm biến có thể bị đánh lừa.

Sau khi túi khí bung, tài xế vẫn có thể lái chiếc Mazda đến lối ra gần nhất rồi xe mới dừng lại. Nhiều khả năng hệ thống an toàn cho rằng xe vừa gặp tai nạn nên đã tự ngắt kết nối pin và nguồn nhiên liệu. May mắn là túi khí phía trước và túi khí rèm bên ghế lái không bung. Nếu chúng bung ra thì có thể đã khiến tài xế mất kiểm soát tay lái.

Người lái bị bỏng nhẹ do túi khí, và phía Mazda đã nhanh chóng phản ứng, cử cứu hộ, sắp xếp kéo xe đi. Chiếc CX-60 gặp sự cố mới 3 năm tuổi, đã chạy khoảng 50.000km. Hiện chưa có thông tin chính thức từ trung tâm dịch vụ đang kiểm tra sự việc nên rất khó xác định nguyên nhân thực sự.

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên chủ xe Mazda phản ánh tình trạng túi khí bung bất ngờ.

Năm ngoái, chủ một chiếc CX-50 cũng chia sẻ trên Reddit rằng túi khí rèm đã bung khi xe đang chạy trên đường cao tốc. Tuy nhiên khi đó, một số người dùng khác nghi ngờ chiếc xe có thể đã gặp tai nạn hoặc va lên vỉa hè ở tốc độ cao.

Dù thế nào, túi khí được thiết kế để cứu mạng chứ không phải để khiến người lái thót tim khi đang đi trên đường. Cuộc điều tra của Mazda về sự cố với chiếc CX-60 này có thể sẽ làm rõ đây chỉ là lỗi điện tử cá biệt hay là một vấn đề nghiêm trọng hơn.