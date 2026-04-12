Loạt ô tô bán chạy tháng 3: Xe điện bùng nổ, xe xăng lép vế

Sau tháng 2 thấp điểm, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn khởi sắc trong tháng 3, với nhiều sản phẩm ghi nhận sức tiêu thụ được cải thiện. Điều này phần nào được thể hiện thông qua danh sách 10 mẫu ô tô hút khách nhất, với 6 cái tên đạt doanh số vượt mốc 2.000 chiếc.

“Sân chơi” này vẫn thuộc về các dòng xe điện của VinFast, thậm chí có xu hướng gia tăng với sự xuất hiện của mẫu Minio Green. Trong tháng 3, Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất thị trường, đạt doanh số 6.795 chiếc, tăng gấp 3,75 lần so với tháng 2.

Ngoài Limo Green, Toyota Yaris Cross cũng gây chú ý khi quay trở lại bảng xếp hạng, với doanh số tăng gấp 3,72 lần trong tháng 3, đạt 2.378 chiếc. Kết quả này chủ yếu nhờ chương trình khuyến mại hấp dẫn, kết hợp với lượng đơn đặt hàng tích lũy từ tháng 2.

Các dòng ô tô điện VinFast có xu hướng bùng nổ chủ yếu nhờ loạt ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất và quan trọng nhất là chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2029. Ngoài ra, yếu tố giá xăng/dầu biến động mạnh trong tháng 3 cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy khách Việt chuyển đổi “xanh”.

Ngoài VinFast Minio Green và Toyota Yaris Cross, các mẫu Mitsubishi Xpander và Destinator quay trở lại danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 3. Những cái tên biến mất gồm: Mazda CX-5, Toyota Hilux, Ford Everest và Ranger.

Sự thay đổi này khiến xe Mỹ hoàn toàn “vắng bóng” khỏi bảng xếp hạng xe bán chạy sau nhiều tháng hiện diện. Trong khi đó, xe Việt có tới 7 đại diện, và 3 vị trí còn lại thuộc về xe Nhật.