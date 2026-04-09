Toyota Việt Nam giải thích nguyên nhân xe Corolla Cross tự bung túi khí

Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho biết đã tiếp nhận trường hợp chiếc Corolla Cross gặp sự cố bung túi khí bên phụ khi đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội vào ngày 16/3.

Mặc dù không xảy ra va chạm, túi khí rèm bên phụ của chiếc Toyota Corolla Cross vẫn được kích hoạt (Ảnh: Quang Văn).

TMV đã kết hợp cùng đại lý ghi nhận hiện trường sự việc và tiến hành kiểm tra chiếc Corolla Cross dưới sự giám sát của chủ xe. Đại diện hãng cho biết, toàn bộ quá trình đều có sự thống nhất, trao đổi giữa TMV và đại lý.

Cụ thể, dựa trên dữ liệu camera hành trình và camera 360, TMV nhận thấy sự cố xảy ra khi chiếc Corolla Cross đang vượt xe tải mang biển số 98. Phần đầu xe và cửa trước bên phụ của chiếc Corolla Cross ở vị trí song song với bánh sau của xe tải vào đúng thời điểm xe tải bị nổ lốp sau, và cũng là lúc túi khí rèm và túi khí trước ghế phụ của chiếc Corolla Cross được kích hoạt.

Theo TMV, vụ nổ lốp xe tải đã tạo ra sóng xung kích, dẫn đến kích hoạt hệ thống túi khí rèm và túi khí trước ghế phụ trên xe Corolla Cross. Việc kích hoạt này phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất.

Dữ liệu cho thấy cảm biến túi khí phía bên phải ghi nhận sự gia tăng áp suất/gia tốc đột ngột, dẫn đến việc hệ thống kích hoạt túi khí theo đúng logic an toàn đã được lập trình. Việc xe tải nổ lốp sẽ gây ra các sóng xung kích (shock wave), hoàn toàn có thể dẫn đến việc túi khí bên bị kích hoạt.

Theo đại diện hãng xe Nhật Bản, túi khí được kích hoạt trong trường hợp này là túi khí rèm và túi khí phụ bên phải. Về cơ chế hoạt động, cảm biến túi khí bên hông (cửa xe) sẽ “cảm nhận” sự thay đổi áp suất không khí bên trong cánh cửa.

TMV cũng giải thích thêm rằng cảm biến áp suất cửa được dùng để phát hiện va chạm bên rất sớm (trong vài mili giây), đặc biệt hiệu quả với va chạm hông xe, nơi cảm biến va chạm thông thường (cảm biến gia tốc) có thể phản ứng chậm hơn. Đây là đặc tính thiết kế sản phẩm của túi khí bên.

TMV vẫn đang tiếp tục phối hợp với đại lý để trao đổi, hỗ trợ khách hàng trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và tuân thủ các quy định hiện hành, nhằm tìm ra giải pháp phù hợp, hài hòa quyền lợi của các bên.