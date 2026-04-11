Đánh giá VinFast Viper: Dáng đẹp, phuộc êm nhưng vẫn có điểm trừ

Đánh giá nhanh VinFast Viper: Dáng đẹp, phuộc êm nhưng vẫn có điểm trừ (Video: Công Triệu).

Trong bốn mẫu xe máy điện mới ra mắt đầu năm 2026 của VinFast, không thể phủ nhận Viper đáng chú ý nhất, bởi các mẫu xe máy điện trước đó của VinFast đều mang kiểu dáng "unisex". Lần đầu tiên thương hiệu Việt có một mẫu xe sở hữu hình thức đậm tính nam như Viper.

Ngoại hình nam tính

Điều này được thể hiện rất rõ thông qua thiết kế nhiều hình khối và đường cắt xẻ. Kiểu tạo hình này dễ gợi liên tưởng tới các xe như Honda Vario, Air Blade hay Yamaha NVX. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha dạng đôi LED Projector đặt trong cùng một khối. Đèn định vị hình cánh chim cách điệu, tích hợp đèn báo rẽ sử dụng công nghệ LED.

Viper thổi một làn gió mới vào dải sản phẩm xe máy điện của VinFast (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Nếu tinh ý, có thể nhận ra nửa sau của Viper tương đồng với dòng Feliz, từ yên xe, tay dắt, gác chân cho đến đuôi xe vuốt cao. Kiểu thiết kế này tạo tư thế ngồi lái cao, thẳng lưng và góc đầu gối thoải về phía trước. Phóng viên cao 1m70 thấy tư thế ngồi thoải mái, không bị một chút gù lưng như khi ngồi trên xe Evo.

Đèn hậu cũng dùng công nghệ LED, trong khi đèn báo rẽ dạng rời, tích hợp vào chắn bùn phía sau. Thiết kế này học hỏi từ các dòng mô tô phân khối lớn, đem lại cảm hứng thể thao cho phía sau, nhưng nhược điểm là dễ bị va quẹt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Mẫu xe Việt có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.907 x 692 x 1.135mm, với khoảng sáng gầm 138mm và chiều cao yên 780mm. Thông số này tương đương với mẫu Honda Vario 160 (1.929 x 678 x 1.088mm và chiều cao yên 778mm).

Nếu lắp đủ hai pin cho xe, không gian còn lại của cốp chỉ đựng vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Tương tự Evo và Feliz II bản đổi pin, Viper cũng được trang bị hai khay chứa pin trong cốp. Khi để cả hai pin, dung tích chứa đồ chỉ còn khoảng 10 lít. Đây là một điểm trừ lớn, bởi khoảng trống này chỉ đựng vừa một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu.

Công nghệ vừa đủ

Viper không phải một mẫu xe khiến người ta phải bất ngờ về công nghệ, mọi thứ chỉ dừng ở mức vừa đủ.

Cụ thể, màn hình TFT hiển thị màu, hai bên có 4 nút cảm ứng được thiết kế để điều chỉnh chức năng trên màn hình, nhưng trải nghiệm thực tế trên bản thử nghiệm, các nút này chưa được kích hoạt.

Màn hình có chất lượng hiển thị sắc nét, hoạt động tốt dưới ánh sáng mặt trời, với đầy đủ các thông số như tốc độ, chế độ lái (Eco và Sport), quãng đường, dung lượng pin... Tuy nhiên, phần hiển thị khi khởi động xe có độ phân giải thấp, chuyển động không mượt.

4 nút bấm hai bên màn hình TFT không hoạt động (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Vì cùng thuộc dải sản phẩm cao cấp của VinFast, Viper cũng được trang bị chìa khóa thông minh giống Vero X. Chìa khóa này hoạt động nhờ pin bên trong cốp xe. Khi tháo cả hai pin, chìa khóa sẽ dừng hoạt động. Nếu muốn mở cốp, người dùng sẽ phải sử dụng chìa khóa cơ. Xe cũng hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt xe từ xa để hỗ trợ chống trộm.

Mẫu xe này còn được tích hợp một cổng sạc USB và một cổng sạc Type-C để sạc các thiết bị cầm tay, cùng một hộc chứa đồ phía trước.

Lái tốt nhưng tầm vận hành chưa đạt mức xuất sắc

VinFast Viper dùng chung động cơ BLDC Inhub với Feliz II, có công suất định danh 1.800W và công suất tối đa 3.000W. Tốc độ tối đa của xe đạt 70km/h.

Giống các mẫu xe máy điện khác, Viper vẫn sở hữu gia tốc lớn và mượt khi tăng tốc. Tuy nhiên, nếu so với chiếc Evo200 mà phóng viên đang sử dụng, mẫu Viper cho cảm giác tay ga đầm chắc hơn.

Giảm xóc đôi có bình dầu lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe máy điện VinFast (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Phải dành lời khen cho hệ thống treo. Phuộc trước vẫn là loại ống lồng nhưng không có tình trạng lộc cộc và không thô khi đi qua các đoạn đường xóc. Giảm xóc đôi có bình dầu phía sau mang lại sự êm ái rõ rệt nhờ việc hấp thụ xung chấn tốt hơn. Mỗi khi đi qua gờ giảm tốc, hệ thống treo của Viper xử lý rất gọn. Theo đánh giá cá nhân, đây là một mẫu xe máy điện có cảm giác lái tốt của VinFast.

Mẫu xe này sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau, nhưng chưa có công nghệ chống bó cứng phanh ABS như Vario 160 (bản Đặc biệt và Thể thao).

Xe có 2 chế độ lái: Eco và Sport (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Theo công bố từ VinFast, nếu lắp một pin, Viper có quãng đường di chuyển khoảng 82km và tăng lên 156km khi sử dụng 2 pin. Con số này khá khiêm tốn nếu so với Evo Grand và Feliz 2025 (tầm vận hành 262km khi lắp 2 pin).

Bù lại, pin của Viper có thể đổi tại các trạm đổi pin của VinFast, với thời gian chỉ vài phút, chi phí 9.000 đồng/pin. Hãng đang miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương đương quãng đường tối thiểu 800km/tháng) cho khách hàng cá nhân đến hết tháng 6/2028.

Ai nên mua VinFast Viper?

Tại thị trường Việt Nam, VinFast Viper có giá bán 39,9 triệu đồng (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm 1 pin). Nếu khách hàng mua đứt pin thứ hai, chi phí là 6,98 triệu đồng.

Chi phí thuê một pin là 175.000 đồng/tháng và thuê hai pin là 300.000 đồng/tháng. Cần lưu ý rằng, chỉ khách thuê pin mới được sử dụng dịch vụ đổi pin tại các trạm đổi pin VinFast.

Viper phù hợp nhất với nhóm khách hàng có tần suất di chuyển lớn và lịch trình đi lại không cố định, hoặc sống tại những chung cư không có trụ sạc, ổ cắm điện ở bãi gửi xe (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Chính sách mua và thuê pin linh hoạt giúp mẫu xe máy điện này phù hợp với đối tượng khách hàng đa dạng hơn. Nhưng nếu chỉ xét khía cạnh nhu cầu đi lại, VinFast Viper phù hợp nhất với nhóm khách hàng có tần suất di chuyển lớn và lịch trình đi lại không cố định, hoặc sống tại những chung cư không có trụ sạc, ổ cắm điện ở bãi gửi xe.

Ngược lại, những mẫu xe như Evo Grand hay Feliz 2025 sẽ phù hợp hơn với những khách hàng còn lại nhờ tầm vận hành lớn và không phải trả khoản phí thuê pin hàng tháng.