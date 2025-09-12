Ô tô điện có thể chạy 965.000km mới hỏng pin, sạc chỉ mất 10 phút

Là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, CATL vừa giới thiệu một công nghệ pin mới dành cho thị trường châu Âu, mang tên Shenxing Pro. Họ cho biết công nghệ mới này vừa có thể cung cấp cho ô tô điện tầm hoạt động vượt trội, khả năng sạc cực nhanh, lại vừa hạn chế hao hụt dung lượng theo thời gian.

CATL chưa tiết lộ cụ thể loại pin mới sẽ được lắp trên mẫu xe nào (Ảnh: CATL).

Dù cần kiểm chứng thực tế để biết liệu các tuyên bố này có chính xác hay không, nhưng thông báo mà CATL đưa ra hôm 7/9 tại triển lãm IAA Munich - sự kiện ô tô lớn nhất châu Âu - một lần nữa cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đang rất quyết tâm thâm nhập sâu vào thị trường này.

Các hãng xe điện Trung Quốc đang nhanh chóng giành thị phần từ Volkswagen và Porsche, cả ở Trung Quốc lẫn châu Âu. Trong bối cảnh đó, CATL đã phát triển hai loại pin LFP nhằm giải toả những lo ngại lớn nhất của người tiêu dùng châu Âu khi chuyển sang xe điện.

CATL giới thiệu hai phiên bản pin Shenxing Pro phục vụ các mục đích khác nhau: tầm hoạt động dài và sạc siêu nhanh.

Phiên bản tầm hoạt động dài có dung lượng 122kWh, mang đến cho xe điện tầm hoạt động 756km sau mỗi lần sạc đầy, theo chuẩn WLTP châu Âu). Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% được công bố là 15 phút.

CATL cho biết bộ pin này chỉ bị hao hụt 9% dung lượng sau 200.000km, và vẫn giữ 70% dung lượng sau 1 triệu km cùng 10.000 chu kỳ sạc/xả.

Ví dụ, với 122kWh dung lượng, sạc từ 10% lên 80% sẽ nạp thêm 85kWh - tương đương dung lượng cả bộ pin của một mẫu crossover điện cỡ trung. Trên một chiếc xe điện kém hiệu quả, quãng đường có thể đạt khoảng 274km, còn với mẫu xe tiết kiệm năng lượng, con số có thể lên đến 402km chỉ sau 15 phút sạc.

Trong khi đó, phiên bản pin sạc siêu nhanh có dung lượng 110kWh, khả năng sạc 10-80% chỉ trong 10 phút. CATL cho biết 10 phút sạc có thể bổ sung 478km tầm hoạt động WLTP (tương đương khoảng 370km theo chuẩn EPA của Mỹ).

CATL nhấn mạnh rằng cách sắp xếp các cell dạng sóng giúp tận dụng tối đa vật liệu hoạt tính trong mỗi bộ pin. Thay vì tạo module rồi mới lắp thành cụm pin, các cell được đưa trực tiếp vào cụm pin như các khối Lego, giúp tăng mật độ năng lượng mà không ảnh hưởng tới hiệu suất. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ con số cụ thể về mật độ năng lượng.

Bên cạnh đó, CATL cũng công bố kế hoạch mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu. Công ty đã đầu tư 12,9 tỷ USD vào khu vực này, bao gồm các nhà máy sản xuất pin tại Hungary, Đức và Tây Ban Nha, cùng mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh từ sản xuất vật liệu, chế tạo pin, tái sản xuất đến tái chế.