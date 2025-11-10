Tránh xe chuyển làn đột ngột, chiếc Lexus lật nghiêng trên đường cao tốc

Tình huống diễn ra vào ngày 9/11 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua Tứ Kỳ (Hải Dương cũ) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng của người đi xe Lexus bị lật nghiêng (Nguồn video: Giao thông văn minh).

"Tôi thấy cả trong đô thị và trên đường cao tốc, quốc lộ, cả ô tô và xe máy, có rất nhiều người chuyển làn kiểu này, cứ bật xi-nhan xong là tạt sang luôn, chẳng thèm liếc gương chiếu hậu để xem phía sau thế nào, mặc định các xe khác phải tránh mình. Đèn xi-nhan là tín hiệu báo rẽ, là xin đường, chứ có phải "bùa hộ mệnh" đâu mà đi kiểu "cướp đường" như vậy.

Trên đường cao tốc này, các xe chạy với tốc độ chậm thì cũng 60km/h, nhanh thì lên tới 120km/h, mà tài xế chuyển làn bất cẩn và đột ngột như vậy thì xe phía sau rất khó xử lý", tài khoản Minh Long nhận xét sau khi xem video được chia sẻ.

Tài khoản Công Tú bổ sung: "Xem video thì tôi thấy xe màu trắng có bật xi-nhan nhưng chuyển làn, đúng lúc xe màu đen đang thốc ga vượt lên. Tài xế xe màu đen bị bất ngờ nên phanh và đánh lái gấp để tránh, dẫn tới quăng xe và lật nghiêng. Có lẽ thấy đường vắng nên tài xế xe trắng không liếc gương chiếu hậu cẩn thận để quan sát phía sau".

Về nguyên tắc an toàn, khi muốn chuyển làn, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh quan sát các hướng xung quanh xe, từ bên trái, bên phải đến phía trước, phía sau thông qua các gương chiếu hậu để đảm bảo các hướng đều an toàn rồi mới bật xi-nhan để báo hiệu.

Sau khi bật xi-nhan, tài xế cần chú ý quan sát các hướng xung quanh xe một lần nữa để đảm bảo các xe khác nhận biết được dấu hiệu xin chuyển làn và giảm tốc độ để nhường đường.

Khi đủ điều kiện an toàn, tài xế cần cho xe chuyển làn dứt khoát, tạo khoảng cách đủ rộng để quan sát xe đi sau và giữ tốc độ hợp lý, ổn định, tránh tăng/giảm tốc bất ngờ.

Nếu đường có nhiều làn thì người lái xe chú ý mỗi lần chỉ chuyển sang một làn, không chuyển nhiều làn cùng lúc, không chuyển làn khi phía trước, phía sau hoặc hai bên bị khuất tầm nhìn.