Chủ xe Lexus lo ngại xăng E10, phụ gia có thực sự cần thiết?

Những ngày gần đây, lịch sử tìm kiếm của anh Lê Minh Hưng (Hà Nội) chỉ toàn các sản phẩm phụ gia được quảng cáo là giúp ổn định ethanol, có thể sử dụng chung với xăng E10. Người dùng này đang sử dụng một chiếc Lexus IS 300 2021, và cảm thấy lo ngại trước thông tin xăng A95 sẽ “khai tử” từ ngày 1/6.

“Tôi không còn giữ sách hướng dẫn sử dụng xe nên không rõ liệu chiếc Lexus đang dùng có tương thích với xăng sinh học E10 hay không. Phần nắp bình xăng cũng không thấy ghi chú gì liên quan đến loại xăng này, nên khó tránh khỏi tâm lý lo lắng khi xăng A95 không còn bán nữa”, anh Hưng chia sẻ.

Nắp bình xăng của chiếc Lexus IS 300 2021 chỉ ghi dòng “Premium Unleaded Fuel Only” (Tạm dịch: chỉ đổ xăng không chì cao cấp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều sản phẩm phụ gia được quảng cáo là chuyên dùng với xăng sinh học E10 được mở bán rộng rãi, có giá bán dao động 200.000-300.000 đồng/chai. Thậm chí, không thiếu sản phẩm đến từ các thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng, và đây cũng là lựa chọn của người dùng này.

“Sản phẩm tôi đang quan tâm có giá 200.000 đồng cho một chai 150ml, được ghi chú công dụng là: ổn định xăng E10, bảo vệ chống ăn mòn, gỉ sét do ethanol. Người bán hướng dẫn đổ 1 chai trước khi nạp nhiên liệu, dùng cho 70 lít xăng”, anh Hưng cho hay.

Lexus IS 300 2021 có dung tích bình nhiên liệu là 66 lít. Với giá xăng E10 ghi nhận ngày 4/2 là 18.710 đồng/lít, “cứ 1,2 triệu đồng tiền xăng là lại phải mất thêm 200.000 đồng tiền phụ gia, tính ra thì cũng không rẻ”, theo anh Hưng.

Các loại phụ gia xăng sinh học E10 trên thị trường đều được quảng cáo là có khả năng làm sạch hệ thống nhiên liệu, tăng cường loại bỏ nước, ổn định ethanol (Ảnh: LM).

Thực tế, các dòng xe Lexus nói riêng và các mẫu ô tô hiện đại nói chung được sản xuất sau 2011 đều tương thích với xăng E10. Chủng loại xăng sinh học này gồm 90% xăng không chì truyền thống pha trộn với 10% ethanol (cồn công nghiệp), có chỉ số octane cao (khoảng 93,7-95).

Dù vậy, không thiếu người dùng như anh Hưng vẫn ôm tâm lý lo ngại về ảnh hưởng lâu dài của loại nhiên liệu này. Bởi ethanol với đặc tính “háo nước” có thể ăn mòn đường ống nhiên liệu, hoặc các bộ phận như phớt (gioăng), nhựa và kim loại.

Về phụ gia ổn định xăng E10 hay phụ gia nhiên liệu thông thường trên thị trường, thực tế những loại dung dịch này đều chưa có kiểm nghiệm khoa học tính hiệu quả tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, người dùng không cần sử dụng thêm phụ gia nếu nhà sản xuất không có khuyến cáo cụ thể.

Với các dòng xe được khuyến cáo có thể sử dụng xăng E10, các bộ phận tiếp xúc với xăng đều được thiết kế để chịu được tác động ăn mòn của ethanol. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên xả sạch bình xăng sau khoảng 1 tháng không sử dụng xe, bởi xăng ethanol có thể gây hiện tượng tách lớp khi để lâu.

Trong sách hướng dẫn của Mercedes-Benz E-Class 2017, nhà sản xuất ghi rõ xe có thể sử dụng xăng sinh học E10 (Ảnh: Việt Anh).

Tại cuộc họp báo thường kỳ vào sáng 29/1, Bộ Công Thương đã khẳng định xăng khoáng – bao gồm xăng RON 95 (A95) – sẽ chính thức không còn được lưu hành từ 1/6. Thay vào đó, thị trường sẽ chuyển hoàn toàn sang xăng sinh học (E5 RON 92 và E10), theo lộ trình được quy định tại Thông tư số 50/2025.

Hai doanh nghiệp Petrolimex và PVOIL đã triển khai bán xăng sinh học tại Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng từ 1/8/2025, nhưng đến nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng sinh học E10.

Việc chuyển hoàn toàn sang xăng sinh học được xem là một bước tiến của Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.