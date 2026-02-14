Chủ xe điện và nỗi lo "sạc ở đâu" trên hành trình 1.500km về quê dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, lượng ô tô đi từ TP.HCM đổ về miền Bắc và miền Trung tăng vọt. Trái với sự thong dong của các chủ xe xăng, dầu khi trạm nhiên liệu luôn sẵn có dọc các tuyến đường cao tốc và quốc lộ, thì với các chủ xe điện, họ cần lên lịch trình sạc kỹ lưỡng để tránh những sai số không đáng có.

"Về muộn hơn xe xăng nửa ngày"

Nguyễn Hoàng Thanh Vân, chủ đơn vị cho thuê ô tô điện tự lái Bảo Vân EV, dù không trực tiếp ngồi sau vô lăng, nhưng chị đóng vai trò hỗ trợ khách hàng thuê xe tìm trạm sạc. Tết này, một khách hàng của chị thuê BYD M6 đi từ TP.HCM về Thanh Hóa.

Chiếc BYD M6 trên hành trình từ TP.HCM đến Thanh Hóa (Ảnh: NVCC).

Với quãng đường từ TP.HCM đến Thanh Hóa, Thanh Vân tư vấn khách hàng sạc 7 lần với 2 phương án sạc. Phương án an toàn là cứ đi 200km sạc một lần. Còn phương án thứ hai là, nếu đi 200km mà pin vẫn trên 40% thì có thể tiếp tục đi thêm 100km mới cần tìm trạm sạc. Trong trường hợp họ cần nghỉ ngơi ở một địa điểm cụ thể, tôi sẽ linh động tìm trạm sạc gần nhất".

"Về lựa chọn trạm sạc, tôi ưu tiên trụ sạc có mức giá 5.000-8.000 đồng/kWh, như SolarEV, Rabbit EVC hay EV Power. Trong đó, EV Power được ưu tiên cao nhất. Riêng khu vực Ma Lâm thì buộc phải dùng SolarEV do đặc thù vị trí. Tôi chỉ tư vấn khách sử dụng EV One trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác vì chi phí sạc khá cao", Thanh Vân chia sẻ.

Theo Thanh Vân, trên đường về quê ăn Tết, phương án sạc an toàn nhất là cứ đi 200 km sạc một lần (Ảnh: NVCC).

Chi phí sạc của BYD M6 tại các trạm sạc bên thứ ba trung bình khoảng 200.000-300.000 đồng, tùy vào trạm sạc và nhu cầu sạc vì có điểm xe cần sạc đầy, có điểm chỉ sạc mồi rồi đi tiếp. Tổng chi phí sạc là 1,707 triệu đồng.

Danh sách trạm sạc dọc tuyến đường từ TP.HCM đến Thanh Hóa do Thanh Vân cung cấp cho khách hàng thuê xe BYD M6 (Ảnh: NVCC).

Thanh Vân cho biết, trên hành trình về quê, khách của chị gặp một chút trắc trở với trụ sạc ở Toyota Quảng Trị. Nguyên nhân là đơn vị chưa đóng phí internet, dẫn đến trụ sạc không thể kết nối để kích hoạt sạc. Giải pháp là tài xế "phát wifi" cho trụ sạc để bắt đầu sạc.

Dưới góc nhìn của một khách hàng tiên phong mua VinFast và BYD, Thanh Vân đánh giá: "Thị trường xe điện tăng trưởng nhanh đã tạo niềm tin và động lực để các bên thứ ba mạnh dạn đầu tư mở rộng hạ tầng trạm sạc. Cụ thể, tháng 9/2025, số lượng trụ sạc AC và DC hiển thị trên ứng dụng Việt EV là 425 trụ, và đến tháng 12/2025, con số này đã tăng lên 535 trụ, cho thấy tốc độ phát triển rất rõ rệt".

Dù vậy, Thanh Vân thừa nhận, xe điện vẫn chưa thể "tiện" như xe xăng, dầu. Khách hàng của chị xuất phát tại TP.HCM từ tối 22 tháng Chạp, nhưng tới tối 24 mới tới Thanh Hóa, dù có 2 tài xế luân phiên chạy liên tục, chỉ dừng sạc và nghỉ 1 đêm tại Huế. Trong khi đó, gia đình của khách hàng đó đi cùng bằng xe xăng đã về tới nơi từ sáng 24 tháng Chạp.

"Bù lại, điểm tích cực của xe điện là mỗi lần sạc cũng chính là một lần nghỉ bắt buộc. Dù muốn chạy tiếp cũng không thể. Thời gian đó họ có thể tranh thủ chợp mắt, ăn uống và hồi sức, điều này giúp hành trình an toàn hơn về mặt thể lực", Thanh Vân cho hay.

"Dùng cùng lúc nhiều ứng dụng để tìm trạm sạc"

Anh Nguyễn Trác Thành, sống tại TP.HCM, cùng hai con khởi hành về quê ngày 20/12 Âm lịch. Anh về đến Hà Nội sau 3 ngày di chuyển trên chiếc Wuling Bingo 333km.

"Trước khi lên đường, tôi lo lắng nhất vấn đề sạc, nhưng thực tế số lượng trạm sạc của bên thứ ba rất nhiều. Tiếc rằng, trạm sạc của các đơn vị này không liên kết với nhau khiến việc tìm kiếm khó khăn. Điện thoại tôi phải cài nhiều ứng dụng tìm trạm sạc khác nhau.

"Dù gì thì hệ thống trạm sạc của các bên thứ ba chưa thể dày và tiện như VinFast", anh nói.

Chiếc Wuling Bingo 333km của anh Nguyễn Trác Thành (Ảnh: NVCC).

Anh Trác Thành đặt lịch trình 7 lần sạc dọc tuyến đường từ TP.HCM đến Hà Nội, nhưng chỉ sạc 6 lần. Chặng dài nhất anh đi 260km, còn lại cứ mỗi 100-200km thì anh dừng lại sạc.

Anh sử dụng sạc nhanh, mỗi lần sạc chỉ tốn trung bình 45 phút với chi phí dao động 80.000-150.000 đồng. Lần sạc có chi phí lớn nhất là 210.000 đồng. Tổng chi phí sạc rẻ hơn đáng kể so với xe xăng, dầu.

Tấm pin năng lượng mặt trời trên trần xe Wuling Bingo 333km của anh Trác Thành (Ảnh: NVCC).

Lần đầu đi đường dài với xe điện để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với anh Trác Thành. Anh kể, có lần tắc đường trên cao tốc giữa đêm mưa giá rét, hầu hết xe xăng, dầu đều tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu khiến cả tuyến đường chìm trong màn đêm. Riêng xe của anh, do còn nhiều pin, vẫn bật sưởi ấm để anh và hai con nghỉ ngơi.

Anh Trác Thành còn lắp thêm tấm pin năng lượng mặt trời trên trần xe Wuling Bingo để chống nóng và sạc điện ắc-quy.

"Cứ dưới 20-30% pin là tìm trạm sạc"

Ngày 19/12 Âm lịch, anh Trần Quốc Hoàn, sống tại TP.HCM, một mình cầm lái chiếc VinFast VF 8 Plus về quê Nghệ An. Trên hành trình dài hơn 1.500km, anh không hề lo lắng về hạ tầng trạm sạc.

Anh Trần Quốc Hoàn, sống tại TP.HCM, có kinh nghiệm 3 năm sử dụng xe điện và 15 lần đi xuyên Việt (Ảnh: NVCC).

"Hạ tầng trạm sạc của V-Green đã phủ khắp cả nước. Dọc cao tốc Bắc - Nam không có nhiều trạm sạc, nhưng trong bán kính 3-4km tính từ các nút giao cao tốc đều có trạm sạc. Trên hành trình về quê, tôi sạc tổng cộng 5 lần. Tôi sạc nhiều vì lái xe một mình, cần nhiều thời thời gian nghỉ ngơi. Thời gian đó, tôi tranh thủ sạc. Việc sạc mồi thường xuyên cũng giúp tôi không bị động nếu gặp tắc đường hay đi vào những khu vực không có trạm sạc", anh nói.

Anh Quốc Hoàn thường bắt đầu tìm trạm sạc khi pin về mức 20-30%. Anh sẽ sạc lên 80-85% để tối ưu thời gian, do sạc từ 80% lên 100% phải chờ lâu. Trên hành trình, chỉ có duy nhất tuyến cao tốc Cam Lộ dài hơn 400km nên anh chọn sạc đầy để đủ năng lượng đi hết tuyến.

Theo anh Quốc Hoàn, trong bán kính 3-4 km tính từ các nút giao cao tốc đều dễ dàng tìm được trạm sạc của V-Green (Ảnh: NVCC).

Theo kinh nghiệm đi cao tốc của anh Quốc Hoàn, tốc độ di chuyển trung bình 90 km/h sẽ tối ưu năng lượng nhất. Dải tốc 110-120 km/h hao pin rất nhanh. Đối với các dòng xe có tính năng kiểm soát hành trình ứng, tài xế nên ưu tiên sử dụng để giữ đều ga, giúp tối ưu năng lượng, kéo dài tầm vận hành.

"VinFast công bố VF 8 Plus đi được tối đa 457km/lần sạc, nhưng thực tế trong chuyến hành trình vừa rồi, xe của tôi đi được trung bình hơn 500km/lần sạc nhờ đi tốc độ tối ưu và thường xuyên sử dụng kiểm soát hành trình thích ứng", anh nói.