Mua xe cũ, người Mỹ đang chuộng xe điện hơn trước

Khi nỗi lo về việc xe điện vẫn còn mang tính thử nghiệm dần lắng xuống và ngày càng nhiều mẫu xe mới xuất hiện trên thị trường, người mua ô tô tại Mỹ đang có xu hướng tìm đến xe điện đã qua sử dụng.

Tại Mỹ, giá trị bán lại giảm, cùng với lượng xe cũ tồn kho gia tăng đang giúp người tiêu dùng phổ thông tiếp cận thị trường xe điện đã qua sử dụng dễ dàng hơn.

Trong năm 2025, xe điện tại Mỹ ghi nhận mức mất giá nhanh hơn đáng kể so với các mẫu xe xăng.

Ô tô điện mất giá nhanh do tốc độ cải tiến công nghệ quá nhanh, khiến các mẫu xe mới trở nên vượt trội hơn hẳn so với những chiếc ra đời trước vài năm tuổi. Đây được cho là lý do khiến nhu cầu đối với xe điện cũ tại Mỹ tăng lên rõ rệt. Đáng chú ý, các mẫu xe điện đã qua sử dụng đang có tính thanh khoản cao hơn so với các mẫu xe chạy xăng.

Trong tháng 2, trung bình một chiếc xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ cần 47,4 ngày để bán. Con số này cao hơn mức trung bình 41,8 ngày của năm ngoái, nhưng mức tăng 13,4% vẫn thấp hơn đáng kể so với thị trường xe đã qua sử dụng nói chung.

Trang iSeeCars phân tích hơn 960.000 giao dịch xe đã qua sử dụng 1-5 năm tuổi trong tháng 2. Kết quả cho thấy, xe cũ nói chung cần 53 ngày để tìm chủ mới, trong khi cùng kỳ năm trước, con số là 37,7 ngày, tức là tăng khoảng 40%.

Giá cả là yếu tố quan trọng. Dữ liệu từ Cox Automotive, được thu thập từ các thị trường ô tô lớn, cho thấy giá xe điện đã qua sử dụng giảm mạnh hơn nhiều trong năm qua, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa chúng và các loại xe chạy xăng tương đương.

“Xe điện cũ trở thành điểm khởi đầu hợp lý cho những khách hàng quan tâm đến xe điện nhưng chưa sẵn sàng mua xe mới”, ông Wess Dunn, Phó chủ tịch cấp cao của CarMax, cho biết.

Niềm tin của người tiêu dùng cũng quan trọng không kém. Dữ liệu về hiệu suất pin tiếp tục cho thấy các bộ pin hiện đại được chế tạo để vẫn hoạt động tốt sau mốc 100.000 dặm (160.000km). Hầu hết các nhà sản xuất đều bảo hành pin lâu hơn, giúp mang lại sự an tâm cho người mua lo ngại về chi phí sửa chữa tốn kém.

Việc tiếp cận các trạm sạc cũng đã được cải thiện. Các trạm sạc nhanh công cộng đang được bổ sung dọc các tuyến đường cao tốc và trong các khu vực đô thị. Nỗi lo xe hết pin giữa đường mà không có chỗ sạc đang giảm bớt.